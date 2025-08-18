Эти маринованные помидоры – настоящий хит сезона: простой рецепт с фантастическим вкусом (видео)

Прекрасная закуска на ваш праздничный стол или семейное застолье

Помидор – это универсальный овощ, из которого готовят множество блюд: салаты, соусы, а также традиционные зимние заготовки. Особенно популярны помидоры со свеклой, обладающие неповторимым вкусом и ароматом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить что-нибудь оригинальное — сладкие маринованные помидоры, которые станут замечательной закуской на вашем столе и порадуют даже самых требовательных гурманов. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Как приготовить маринованые помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

вода – 1,5 л;

сахар – 7 ст. л. (170 г);

соль – 1 ст. л.;

уксус 9% – 50 г;

сельдерей – несколько веточек;

укроп или петрушка – по вкусу;

чеснок – 3 зубчика;

перец горошком – 10 шт.;

Способ приготовления: