Укр

Эти маринованные помидоры – настоящий хит сезона: простой рецепт с фантастическим вкусом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Немного сладкие, несравненно вкусные
Немного сладкие, несравненно вкусные. Фото instagram.com

Прекрасная закуска на ваш праздничный стол или семейное застолье

Помидор – это универсальный овощ, из которого готовят множество блюд: салаты, соусы, а также традиционные зимние заготовки. Особенно популярны помидоры со свеклой, обладающие неповторимым вкусом и ароматом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить что-нибудь оригинальное — сладкие маринованные помидоры, которые станут замечательной закуской на вашем столе и порадуют даже самых требовательных гурманов. Рецептом с нами поделились Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Как приготовить маринованые помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • сахар – 7 ст. л. (170 г);
  • соль – 1 ст. л.;
  • уксус 9% – 50 г;
  • сельдерей – несколько веточек;
  • укроп или петрушка – по вкусу;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • перец горошком – 10 шт.;

Способ приготовления:

  1. Простерилизовать банки и крышки.
  2. Промыть помидоры и выложить их в банки вместе с сельдереем, зеленью, чесноком и горошком перцем.
  3. Вскипятить воду, добавить соль и сахар, растворить, влить уксус.
  4. Залить помидоры маринадом в банках.
  5. Закатать банки и перевернуть их вверх дном, укутать до полного охлаждения.
  6. Хранить в темном прохладном месте.
Теги:
#Помидоры #Маринад #Готовим дома