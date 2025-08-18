Эти маринованные помидоры – настоящий хит сезона: простой рецепт с фантастическим вкусом (видео)
-
-
Прекрасная закуска на ваш праздничный стол или семейное застолье
Помидор – это универсальный овощ, из которого готовят множество блюд: салаты, соусы, а также традиционные зимние заготовки. Особенно популярны помидоры со свеклой, обладающие неповторимым вкусом и ароматом.
Но сегодня мы предлагаем приготовить что-нибудь оригинальное — сладкие маринованные помидоры, которые станут замечательной закуской на вашем столе и порадуют даже самых требовательных гурманов. Рецептом с нами поделились Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".
Как приготовить маринованые помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг;
- вода – 1,5 л;
- сахар – 7 ст. л. (170 г);
- соль – 1 ст. л.;
- уксус 9% – 50 г;
- сельдерей – несколько веточек;
- укроп или петрушка – по вкусу;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец горошком – 10 шт.;
Способ приготовления:
- Простерилизовать банки и крышки.
- Промыть помидоры и выложить их в банки вместе с сельдереем, зеленью, чесноком и горошком перцем.
- Вскипятить воду, добавить соль и сахар, растворить, влить уксус.
- Залить помидоры маринадом в банках.
- Закатать банки и перевернуть их вверх дном, укутать до полного охлаждения.
- Хранить в темном прохладном месте.