Ці мариновані помідори – справжній хіт сезону: простий рецепт із фантастичним смаком (відео)
-
-
Чудова закуска на ваш святковий стіл або сімейне застілля
Помідор — це універсальний овоч, з якого готують безліч страв: салати, соуси, а також традиційні зимові заготівлі. Особливо популярні помідори з буряком, які мають неповторний смак і аромат.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось оригінальне — солодкі мариновані помідори, які стануть чудовою закускою на вашому столі та порадують навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом з нами поділилися Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".
Як приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори – 2 кг;
- вода – 1,5 л;
- цукор – 7 ст. л. (170 г);
- сіль – 1 ст. л.;
- оцет 9% – 50 г;
- селера – кілька гілочок;
- кріп або петрушка – за смаком;
- часник – 3 зубчики;
- перець горошком – 10 шт.;
Спосіб приготування:
- Простерилізувати банки та кришки.
- Промити помідори та викласти їх у банки разом із селерою, зеленню, часником та перцем горошком.
- Закип’ятити воду, додати сіль та цукор, розчинити, влити оцет.
- Залити маринадом помідори в банках.
- Закатати банки та перевернути їх догори дном, укутати до повного охолодження.
- Зберігати у прохолодному темному місці.