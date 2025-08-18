Ці мариновані помідори – справжній хіт сезону: простий рецепт із фантастичним смаком (відео)

Чудова закуска на ваш святковий стіл або сімейне застілля

Помідор — це універсальний овоч, з якого готують безліч страв: салати, соуси, а також традиційні зимові заготівлі. Особливо популярні помідори з буряком, які мають неповторний смак і аромат.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось оригінальне — солодкі мариновані помідори, які стануть чудовою закускою на вашому столі та порадують навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

помідори – 2 кг;

вода – 1,5 л;

цукор – 7 ст. л. (170 г);

сіль – 1 ст. л.;

оцет 9% – 50 г;

селера – кілька гілочок;

кріп або петрушка – за смаком;

часник – 3 зубчики;

перець горошком – 10 шт.;

Спосіб приготування: