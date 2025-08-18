Рус

Ці мариновані помідори – справжній хіт сезону: простий рецепт із фантастичним смаком (відео)

Марія Швець
Трохи солодкі, незрівнянно смачні
Чудова закуска на ваш святковий стіл або сімейне застілля

Помідор — це універсальний овоч, з якого готують безліч страв: салати, соуси, а також традиційні зимові заготівлі. Особливо популярні помідори з буряком, які мають неповторний смак і аромат.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось оригінальне — солодкі мариновані помідори, які стануть чудовою закускою на вашому столі та порадують навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом з нами поділилися Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 2 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • цукор – 7 ст. л. (170 г);
  • сіль – 1 ст. л.;
  • оцет 9% – 50 г;
  • селера – кілька гілочок;
  • кріп або петрушка – за смаком;
  • часник – 3 зубчики;
  • перець горошком – 10 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Простерилізувати банки та кришки.
  2. Промити помідори та викласти їх у банки разом із селерою, зеленню, часником та перцем горошком.
  3. Закип’ятити воду, додати сіль та цукор, розчинити, влити оцет.
  4. Залити маринадом помідори в банках.
  5. Закатати банки та перевернути їх догори дном, укутати до повного охолодження.
  6. Зберігати у прохолодному темному місці.
