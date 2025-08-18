Этот запеченный перец просто тает во рту: готовится легко, а вкус – незабываемый
Быстрая и невероятно вкусная закуска
Мы уже делились рецептом квашеного сладкого перца, а теперь предлагаем еще один вкусный способ его приготовления – запеченный перец с чесноком и растительным маслом. Готовить его можно как в духовке, так и на мангале. Перец получится вкусным в любом случае.
Рецептом поделились на YouTube-канале "СвітАлла".
Ингредиенты:
- Сладкий толстостенный перец
- Соль по вкусу
- Чеснок
- Нерафинированное растительное масло (подсолнечное или оливковое)
- Черный перец (по желанию)
- Зелень (по желанию)
Этапы приготовления:
- Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на застеленный пергаментом противень или на решетку.
- Запекайте перец в разогретой до 200-220°C духовке 20-30 минут. Во время запекания несколько раз переворачивайте его, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон. Перец должен стать мягким, а кожура легко отделяться. Если вы готовите на открытом огне (на мангале), перец можно хорошо поджарить, даже до черноты – так он будет еще вкуснее.
- Достаньте готовый перец из духовки и переложите его в кастрюлю или полиэтиленовый пакет. Накройте крышкой или завяжите пакет. Оставьте на 10-15 минут, чтобы перец немного остыл и кожура легче снималась.
- Аккуратно, чтобы не оторвать хвостики, очистите перец от кожуры.
- Посолите очищенный перец. По желанию добавьте немного черного перца.
- Выдавите чеснок и равномерно распределите его по каждой перчинке. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу.
- Полейте перец нерафинированным маслом.
- При желании добавьте любимую зелень.
Запеченный перец вкусный как теплый, так и охлажденный. Если он останется, его можно хранить в холодильнике – на второй день вкус станет еще более насыщенным.