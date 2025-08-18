Этот запеченный перец просто тает во рту: готовится легко, а вкус – незабываемый

Быстрая и невероятно вкусная закуска

Мы уже делились рецептом квашеного сладкого перца, а теперь предлагаем еще один вкусный способ его приготовления – запеченный перец с чесноком и растительным маслом. Готовить его можно как в духовке, так и на мангале. Перец получится вкусным в любом случае.

Рецептом поделились на YouTube-канале "СвітАлла".

Ингредиенты:

Сладкий толстостенный перец

Соль по вкусу

Чеснок

Нерафинированное растительное масло (подсолнечное или оливковое)

Черный перец (по желанию)

Зелень (по желанию)

Этапы приготовления:

Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на застеленный пергаментом противень или на решетку. Запекайте перец в разогретой до 200-220°C духовке 20-30 минут. Во время запекания несколько раз переворачивайте его, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон. Перец должен стать мягким, а кожура легко отделяться. Если вы готовите на открытом огне (на мангале), перец можно хорошо поджарить, даже до черноты – так он будет еще вкуснее. Достаньте готовый перец из духовки и переложите его в кастрюлю или полиэтиленовый пакет. Накройте крышкой или завяжите пакет. Оставьте на 10-15 минут, чтобы перец немного остыл и кожура легче снималась. Аккуратно, чтобы не оторвать хвостики, очистите перец от кожуры. Посолите очищенный перец. По желанию добавьте немного черного перца. Выдавите чеснок и равномерно распределите его по каждой перчинке. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу. Полейте перец нерафинированным маслом. При желании добавьте любимую зелень.

Запеченный перец вкусный как теплый, так и охлажденный. Если он останется, его можно хранить в холодильнике – на второй день вкус станет еще более насыщенным.