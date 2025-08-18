Цей запечений перець просто тане в роті: готується легко, а смак – незабутній

Швидка і неймовірно смачна закуска

Ми вже ділилися рецептом квашеного солодкого перцю, а тепер пропонуємо ще один смачний спосіб його приготування — запечений перець із часником та олією. Готувати його можна як у духовці, так і на мангалі. Перець вийде смачним у будь-якому випадку.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "СвітАлла".

Інгредієнти:

Солодкий товстостінний перець

Сіль на смак

Часник

Нерафінована рослинна олія (соняшникова або оливкова)

Чорний перець (за бажанням)

Зелень (за бажанням)

Етапи приготування:

Ретельно вимийте солодкий перець та викладіть його на застелене пергаментом деко, або на решітку. Запікайте перець в розігрітій до 200-220°C духовці 20-30 хвилин. Під час запікання кілька разів перевертайте його, щоб він рівномірно підрум'янився з усіх боків. Перець має стати м'яким, а шкірка легко відділятися. Якщо ви готуєте на відкритому вогні (на мангалі), його можна добре підсмажити, навіть до чорноти — так він буде ще смачнішим. Дістаньте готовий перець з духовки та перекладіть його в каструлю або поліетиленовий пакет. Накрийте кришкою або зав'яжіть пакет. Залиште на 10-15 хвилин, щоб перець трохи охолов і шкірка легше знімалася. Акуратно, щоб не відірвати хвостики, очистьте перець від шкірки. Посоліть очищений перець. За бажанням додайте трохи чорного перцю. Видавіть часник і рівномірно розподіліть його на кожній перчинці. Кількість часнику регулюйте на свій смак. Полийте перець нерафінованою олією. За бажанням додайте улюблену зелень.

Ця страва смакує як тепла, так і холодна. Якщо вона залишиться, її можна зберігати в холодильнику — на другий день смак стане ще насиченішим.