Цей запечений перець просто тане в роті: готується легко, а смак – незабутній

Наталя Граковська
Наступного дня перець стає ще смачнішим
Наступного дня перець стає ще смачнішим. Фото Скріншот з відео

Швидка і неймовірно смачна закуска

Ми вже ділилися рецептом квашеного солодкого перцю, а тепер пропонуємо ще один смачний спосіб його приготування — запечений перець із часником та олією. Готувати його можна як у духовці, так і на мангалі. Перець вийде смачним у будь-якому випадку.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "СвітАлла".

Інгредієнти:

  • Солодкий товстостінний перець
  • Сіль на смак
  • Часник
  • Нерафінована рослинна олія (соняшникова або оливкова)
  • Чорний перець (за бажанням)
  • Зелень (за бажанням)

Етапи приготування:

  1. Ретельно вимийте солодкий перець та викладіть його на застелене пергаментом деко, або на решітку.
  2. Запікайте перець в розігрітій до 200-220°C духовці 20-30 хвилин. Під час запікання кілька разів перевертайте його, щоб він рівномірно підрум'янився з усіх боків. Перець має стати м'яким, а шкірка легко відділятися. Якщо ви готуєте на відкритому вогні (на мангалі), його можна добре підсмажити, навіть до чорноти — так він буде ще смачнішим.
  3. Дістаньте готовий перець з духовки та перекладіть його в каструлю або поліетиленовий пакет. Накрийте кришкою або зав'яжіть пакет. Залиште на 10-15 хвилин, щоб перець трохи охолов і шкірка легше знімалася.
  4. Акуратно, щоб не відірвати хвостики, очистьте перець від шкірки.
  5. Посоліть очищений перець. За бажанням додайте трохи чорного перцю.
  6. Видавіть часник і рівномірно розподіліть його на кожній перчинці. Кількість часнику регулюйте на свій смак.
  7. Полийте перець нерафінованою олією.
  8. За бажанням додайте улюблену зелень.

Ця страва смакує як тепла, так і холодна. Якщо вона залишиться, її можна зберігати в холодильнику — на другий день смак стане ще насиченішим.

