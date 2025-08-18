Аджика без помидоров и яблок: рецепт острого соуса на зиму, который не нужно варить

От такого соуса все будут в восторге

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить вкусную аджику из помидоров и яблок. Но этот соус также можно готовить только из перца. Такая аджика получается очень яркой на вкус и особенно понравится тем, кто любит острое. А еще на приготовление аджики из перца не придется уделять много времени, потому что ее не нужно варить.

Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".

Ингредиенты:

1 кг сладкого перца;

3 средних острых перца (или по вкусу);

3 средних головки чеснока;

1 ст. л соли без горки;

4 ст. л сахара;

80 мл уксуса 9%;

1 ч. л паприки.

Как приготовить аджику из перца

Тщательно вымойте перцы и почистите чеснок. Из сладкого перца удалите семена, а из острого – только зеленую часть. Пропустите сладкий и острый перец, а также чеснок через мясорубку с мелкой сеточкой. К измельченной массе добавьте соль, сахар, паприку и уксус. Тщательно перемешайте. Оставьте аджику настаиваться на 30 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились. Разложите готовую аджику в стерилизованные банки.

Банки с аджикой храните в холодильнике.