Аджика без помидоров и яблок: рецепт острого соуса на зиму, который не нужно варить
От такого соуса все будут в восторге
Раньше мы уже рассказывали, как приготовить вкусную аджику из помидоров и яблок. Но этот соус также можно готовить только из перца. Такая аджика получается очень яркой на вкус и особенно понравится тем, кто любит острое. А еще на приготовление аджики из перца не придется уделять много времени, потому что ее не нужно варить.
Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".
Ингредиенты:
- 1 кг сладкого перца;
- 3 средних острых перца (или по вкусу);
- 3 средних головки чеснока;
- 1 ст. л соли без горки;
- 4 ст. л сахара;
- 80 мл уксуса 9%;
- 1 ч. л паприки.
Как приготовить аджику из перца
- Тщательно вымойте перцы и почистите чеснок. Из сладкого перца удалите семена, а из острого – только зеленую часть.
- Пропустите сладкий и острый перец, а также чеснок через мясорубку с мелкой сеточкой.
- К измельченной массе добавьте соль, сахар, паприку и уксус. Тщательно перемешайте.
- Оставьте аджику настаиваться на 30 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились.
- Разложите готовую аджику в стерилизованные банки.
Банки с аджикой храните в холодильнике.