Рецепт овощной запеканки из кабачков, которую можно готовить хоть каждый день: просто, быстро и очень вкусно

Идеальная на завтрак, перекус или легкий ужин

Раньше мы делились рецептом мини-пиццы из кабачков, которая отлично подходит для быстрого завтрака. Но если хочется чего-нибудь более сытного и универсального, попробуйте эту овощную запеканку из кабачков, картофеля, моркови и сыра. Ее легко приготовить даже с утра. А еще это блюдо вкусно есть охлажденным, поэтому его удобно брать с собой на работу, в дорогу или давать детям на перекус.

Рецептом поделилась в Instagram kelbas_v.

Ингредиенты:

250 г кабачка;

200 г картофеля;

150 г моркови;

100 г твердого сыра;

3 яйца;

80-90 г муки;

10 г разрыхлителя;

0,5 ч.л соли;

сушеный чеснок, итальянские травы, паприка.

Как приготовить овощную запеканку

Кабачки, картофель, морковь и сыр натрите на терку или измельчите блендером. Немного отожмите лишнюю влагу из овощей. Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, соль и специи. Хорошо перемешайте. Перелейте массу в смазанную растительным маслом форму. Выпекайте 25-35 минут при 180 градусах.

Подавайте эту запеканку охлажденной с томатным или сливочным соусом.