Рецепт овощной запеканки из кабачков, которую можно готовить хоть каждый день: просто, быстро и очень вкусно
Идеальная на завтрак, перекус или легкий ужин
Раньше мы делились рецептом мини-пиццы из кабачков, которая отлично подходит для быстрого завтрака. Но если хочется чего-нибудь более сытного и универсального, попробуйте эту овощную запеканку из кабачков, картофеля, моркови и сыра. Ее легко приготовить даже с утра. А еще это блюдо вкусно есть охлажденным, поэтому его удобно брать с собой на работу, в дорогу или давать детям на перекус.
Рецептом поделилась в Instagram kelbas_v.
Ингредиенты:
- 250 г кабачка;
- 200 г картофеля;
- 150 г моркови;
- 100 г твердого сыра;
- 3 яйца;
- 80-90 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 0,5 ч.л соли;
- сушеный чеснок, итальянские травы, паприка.
Как приготовить овощную запеканку
- Кабачки, картофель, морковь и сыр натрите на терку или измельчите блендером.
- Немного отожмите лишнюю влагу из овощей.
- Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, соль и специи. Хорошо перемешайте.
- Перелейте массу в смазанную растительным маслом форму.
- Выпекайте 25-35 минут при 180 градусах.
Подавайте эту запеканку охлажденной с томатным или сливочным соусом.