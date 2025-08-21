Укр

Рецепт овощной запеканки из кабачков, которую можно готовить хоть каждый день: просто, быстро и очень вкусно

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитная и румяная запеканка
Аппетитная и румяная запеканка. Фото instagram.com/kelbas_v, коллаж "Телеграф"

Идеальная на завтрак, перекус или легкий ужин

Раньше мы делились рецептом мини-пиццы из кабачков, которая отлично подходит для быстрого завтрака. Но если хочется чего-нибудь более сытного и универсального, попробуйте эту овощную запеканку из кабачков, картофеля, моркови и сыра. Ее легко приготовить даже с утра. А еще это блюдо вкусно есть охлажденным, поэтому его удобно брать с собой на работу, в дорогу или давать детям на перекус.

Рецептом поделилась в Instagram kelbas_v.

Ингредиенты:

  • 250 г кабачка;
  • 200 г картофеля;
  • 150 г моркови;
  • 100 г твердого сыра;
  • 3 яйца;
  • 80-90 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 0,5 ч.л соли;
  • сушеный чеснок, итальянские травы, паприка.

Как приготовить овощную запеканку

  1. Кабачки, картофель, морковь и сыр натрите на терку или измельчите блендером.
  2. Немного отожмите лишнюю влагу из овощей.
  3. Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, соль и специи. Хорошо перемешайте.
  4. Перелейте массу в смазанную растительным маслом форму.
  5. Выпекайте 25-35 минут при 180 градусах.

Подавайте эту запеканку охлажденной с томатным или сливочным соусом.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Закуска #Запеканка