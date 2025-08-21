Рус

Рецепт овочевої запіканки з кабачків, яку можна готувати хоч щодня: просто, швидко і дуже смачно

Наталя Граковська
Апетитна та рум'яна запіканка
Ідеальна на сніданок, перекус чи легку вечерю

Раніше ми ділилися рецептом міні-піци з кабачків, яка чудово підходить для швидкого сніданку. Але якщо хочеться чогось більш ситного й універсального, варто спробувати цю овочеву запіканку з кабачків, картоплі, моркви та сиру. Її легко приготувати навіть зранку. А ще ця страва смакує охолодженою, тому її зручно брати з собою на роботу, в дорогу чи давати дітям на перекус.

Рецептом поділилась в Instagram kelbas_v.

Інгредієнти:

  • 250 г кабачка;
  • 200 г картоплі;
  • 150 г моркви;
  • 100 г твердого сиру;
  • 3 яйця;
  • 80-90 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • 0,5 ч.л солі;
  • сушений часник, італійські трави, паприка.

Як приготувати овочеву запіканку

  1. Кабачки, картоплю, моркву та сир натріть на тертку чи подрібніть блендером.
  2. Трохи відтисніть зайву вологу з овочів.
  3. Додайте яйце, борошно, розпушувач, сіль та спеції. Добре перемішайте.
  4. Перелийте масу у змащену олією форму.
  5. Випікайте 25-35 хвилин при 180 градусах.

Подавайте цю запіканку охолодженою з томатним або вершковим соусом.

