Рецепт овочевої запіканки з кабачків, яку можна готувати хоч щодня: просто, швидко і дуже смачно

Ідеальна на сніданок, перекус чи легку вечерю

Раніше ми ділилися рецептом міні-піци з кабачків, яка чудово підходить для швидкого сніданку. Але якщо хочеться чогось більш ситного й універсального, варто спробувати цю овочеву запіканку з кабачків, картоплі, моркви та сиру. Її легко приготувати навіть зранку. А ще ця страва смакує охолодженою, тому її зручно брати з собою на роботу, в дорогу чи давати дітям на перекус.

Рецептом поділилась в Instagram kelbas_v.

Інгредієнти:

250 г кабачка;

200 г картоплі;

150 г моркви;

100 г твердого сиру;

3 яйця;

80-90 г борошна;

10 г розпушувача;

0,5 ч.л солі;

сушений часник, італійські трави, паприка.

Як приготувати овочеву запіканку

Кабачки, картоплю, моркву та сир натріть на тертку чи подрібніть блендером. Трохи відтисніть зайву вологу з овочів. Додайте яйце, борошно, розпушувач, сіль та спеції. Добре перемішайте. Перелийте масу у змащену олією форму. Випікайте 25-35 хвилин при 180 градусах.

Подавайте цю запіканку охолодженою з томатним або вершковим соусом.