Рецепт овочевої запіканки з кабачків, яку можна готувати хоч щодня: просто, швидко і дуже смачно
Ідеальна на сніданок, перекус чи легку вечерю
Раніше ми ділилися рецептом міні-піци з кабачків, яка чудово підходить для швидкого сніданку. Але якщо хочеться чогось більш ситного й універсального, варто спробувати цю овочеву запіканку з кабачків, картоплі, моркви та сиру. Її легко приготувати навіть зранку. А ще ця страва смакує охолодженою, тому її зручно брати з собою на роботу, в дорогу чи давати дітям на перекус.
Рецептом поділилась в Instagram kelbas_v.
Інгредієнти:
- 250 г кабачка;
- 200 г картоплі;
- 150 г моркви;
- 100 г твердого сиру;
- 3 яйця;
- 80-90 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- 0,5 ч.л солі;
- сушений часник, італійські трави, паприка.
Як приготувати овочеву запіканку
- Кабачки, картоплю, моркву та сир натріть на тертку чи подрібніть блендером.
- Трохи відтисніть зайву вологу з овочів.
- Додайте яйце, борошно, розпушувач, сіль та спеції. Добре перемішайте.
- Перелийте масу у змащену олією форму.
- Випікайте 25-35 хвилин при 180 градусах.
Подавайте цю запіканку охолодженою з томатним або вершковим соусом.