Проверенный рецепт салата "Нежинский": эта заготовка на зиму затмит все остальные

Наталья Граковская
"Нежинский" салат из огурцов и помидоров
Идеально подойдет к любому блюду

Нежинский салат — это проверенный временем рецепт, который некоторые хозяйки передают из поколения в поколение. Ведь зимой так удобно открыть баночку, в которой сразу есть хрустящие огурцы, сочные помидоры, сладкий перец и нежный лук в пряном маринаде.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • болгарский перец – 500 г;
  • лук репчатый — 500 г.

В каждую банку:

  • лавровый лист – 1 шт.;
  • перец черный горошком — 5-6 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 30 мл.

Как приготовить

  1. Лук нарежьте полукольцами — так он равномерно распределится в салате. Болгарский перец можно резать любыми кусочками, как вам нравится. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножку, а затем поделите на четыре части. Огурцы нарежьте кружочками, толщиной примерно полсантиметра.
  2. На дно каждой банки положите один лавровый лист и 5–6 горошин черного перца.
  3. Далее слоями выложите подготовленные овощи: сначала лук, затем перец, дальше огурцы, и сверху — помидоры.
  4. Для приготовления маринада в кастрюлю налейте 3 литра воды. На каждый литр добавьте 2 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара. Дайте маринаду покипеть 2–3 минуты, чтобы сахар и соль полностью растворились. Затем добавьте уксус (30 мл на каждый литр воды) и выключите огонь.
  5. Горячим маринадом залейте банки с овощами доверху. Накройте крышками, но пока не закручивайте.
  6. Дно большой кастрюли застелите полотенцем, поставьте банки и залейте их водой по плечики. Стерилизуйте 10 минут после того как вода закипит.
  7. Осторожно достаньте банки, плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном и хорошо укутайте, до полного остывания.
