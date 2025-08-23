Проверенный рецепт салата "Нежинский": эта заготовка на зиму затмит все остальные

Идеально подойдет к любому блюду

Нежинский салат — это проверенный временем рецепт, который некоторые хозяйки передают из поколения в поколение. Ведь зимой так удобно открыть баночку, в которой сразу есть хрустящие огурцы, сочные помидоры, сладкий перец и нежный лук в пряном маринаде.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг;

помидоры — 1,5 кг;

болгарский перец – 500 г;

лук репчатый — 500 г.

В каждую банку:

лавровый лист – 1 шт.;

перец черный горошком — 5-6 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

соль – 2 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

уксус 9% — 30 мл.

Как приготовить