Проверенный рецепт салата "Нежинский": эта заготовка на зиму затмит все остальные
Читати українською
Идеально подойдет к любому блюду
Нежинский салат — это проверенный временем рецепт, который некоторые хозяйки передают из поколения в поколение. Ведь зимой так удобно открыть баночку, в которой сразу есть хрустящие огурцы, сочные помидоры, сладкий перец и нежный лук в пряном маринаде.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- болгарский перец – 500 г;
- лук репчатый — 500 г.
В каждую банку:
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец черный горошком — 5-6 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л.;
- уксус 9% — 30 мл.
Как приготовить
- Лук нарежьте полукольцами — так он равномерно распределится в салате. Болгарский перец можно резать любыми кусочками, как вам нравится. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножку, а затем поделите на четыре части. Огурцы нарежьте кружочками, толщиной примерно полсантиметра.
- На дно каждой банки положите один лавровый лист и 5–6 горошин черного перца.
- Далее слоями выложите подготовленные овощи: сначала лук, затем перец, дальше огурцы, и сверху — помидоры.
- Для приготовления маринада в кастрюлю налейте 3 литра воды. На каждый литр добавьте 2 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара. Дайте маринаду покипеть 2–3 минуты, чтобы сахар и соль полностью растворились. Затем добавьте уксус (30 мл на каждый литр воды) и выключите огонь.
- Горячим маринадом залейте банки с овощами доверху. Накройте крышками, но пока не закручивайте.
- Дно большой кастрюли застелите полотенцем, поставьте банки и залейте их водой по плечики. Стерилизуйте 10 минут после того как вода закипит.
- Осторожно достаньте банки, плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном и хорошо укутайте, до полного остывания.