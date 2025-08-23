Перевірений рецепт "Ніжинського" салату: ця заготовка на зиму затьмарить всі інші
Ідеально підійде до будь-якої страви
Ніжинський салат — це перевірений часом рецепт, який деякі хазяйки передають з покоління в покоління. Адже взимку так зручно відкрити баночку, в якій одразу є хрусткі огірки, соковиті помідори, солодкий перець та ніжна цибуля у пряному маринаді.
Рецептом салату поділились на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.
Інгредієнти:
- огірки — 2 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- болгарський перець — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 500 г.
У кожну банку:
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець чорний горошком — 5–6 шт.
Для маринаду (на 1 л води):
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9 % — 30 мл.
Як приготувати
- Цибулю наріжте півкільцями. Болгарський перець можна різати будь-якими шматочками, як вам подобається. Помідори розріжте навпіл, видаліть плодоніжку, а потім поділіть на чотири частини. Огірки наріжте кружечками, товщиною приблизно пів сантиметра.
- На дно кожної банки покладіть один лавровий лист і 5–6 горошин чорного перцю.
- Далі шарами викладіть підготовлені овочі: спочатку цибуля, потім перець, далі огірки, і зверху — помідори.
- Для приготування маринаду у каструлю налийте 3 літри води. На кожен літр додайте 2 столові ложки солі та 4 столові ложки цукру.
- Дайте маринаду покипіти 2–3 хвилини, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
- Потім додайте оцет (30 мл на кожний літр води) та вимкніть вогонь.
- Гарячим маринадом залийте банки з овочами доверху. Накрийте кришками, але поки не закручуйте.
- Дно великої каструлі застеліть рушником, поставте банки і залийте їх водою по плечики. Стерилізуйте 10 хвилин після того, як вода закипить.
- Обережно дістаньте банки, щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і добре вкутайте, до повного охолодження.