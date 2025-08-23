Рус

Перевірений рецепт "Ніжинського" салату: ця заготовка на зиму затьмарить всі інші

Наталя Граковська
"Ніжинський" салат з огірків та помідорів
"Ніжинський" салат з огірків та помідорів. Фото Скріншот YouTube

Ідеально підійде до будь-якої страви

Ніжинський салат — це перевірений часом рецепт, який деякі хазяйки передають з покоління в покоління. Адже взимку так зручно відкрити баночку, в якій одразу є хрусткі огірки, соковиті помідори, солодкий перець та ніжна цибуля у пряному маринаді.

Рецептом салату поділились на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

  • огірки — 2 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • болгарський перець — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 500 г.

У кожну банку:

  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець чорний горошком — 5–6 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9 % — 30 мл.

Як приготувати

  1. Цибулю наріжте півкільцями. Болгарський перець можна різати будь-якими шматочками, як вам подобається. Помідори розріжте навпіл, видаліть плодоніжку, а потім поділіть на чотири частини. Огірки наріжте кружечками, товщиною приблизно пів сантиметра.
  2. На дно кожної банки покладіть один лавровий лист і 5–6 горошин чорного перцю.
  3. Далі шарами викладіть підготовлені овочі: спочатку цибуля, потім перець, далі огірки, і зверху — помідори.
  4. Для приготування маринаду у каструлю налийте 3 літри води. На кожен літр додайте 2 столові ложки солі та 4 столові ложки цукру.
  5. Дайте маринаду покипіти 2–3 хвилини, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
  6. Потім додайте оцет (30 мл на кожний літр води) та вимкніть вогонь.
  7. Гарячим маринадом залийте банки з овочами доверху. Накрийте кришками, але поки не закручуйте.
  8. Дно великої каструлі застеліть рушником, поставте банки і залийте їх водою по плечики. Стерилізуйте 10 хвилин після того, як вода закипить.
  9. Обережно дістаньте банки, щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і добре вкутайте, до повного охолодження.
