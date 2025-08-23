Перевірений рецепт "Ніжинського" салату: ця заготовка на зиму затьмарить всі інші

Ідеально підійде до будь-якої страви

Ніжинський салат — це перевірений часом рецепт, який деякі хазяйки передають з покоління в покоління. Адже взимку так зручно відкрити баночку, в якій одразу є хрусткі огірки, соковиті помідори, солодкий перець та ніжна цибуля у пряному маринаді.

Рецептом салату поділились на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

огірки — 2 кг;

помідори — 1,5 кг;

болгарський перець — 500 г;

цибуля ріпчаста — 500 г.

У кожну банку:

лавровий лист — 1 шт.;

перець чорний горошком — 5–6 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9 % — 30 мл.

Як приготувати