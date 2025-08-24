Укр

Аромат Италии на вашей кухне: рецепт вяленых помидоров, которые всегда под рукой (видео)

Мария Швец
Приготовьте шедевр итальянской кухни самостоятельно

Необычайный вкус

Помидор – универсальный овощ, широко используемый в кулинарии по всему миру. Из него готовят разнообразные блюда: от свежих салатов до соусов, а также заготовки на зиму, в том числе помидоры в собственном соке.

Но сегодня мы предлагаем вам попробовать особый итальянский деликатес – вяленые томаты. Они обладают насыщенным вкусом, приятной текстурой и прекрасно сохраняются, добавляя вашей кухне настоящий средиземноморский акцент. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ".

Как приготовить вяленые томаты

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг;
  • соль — 2 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1,5 ч. л.;
  • итальянские травы – 1 ст. л.;
  • смесь перцев – 3 ч. л.;
  • сахар – 3 ч. л.;
  • уксус винный – 3 ч. л.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • масло – 300-400 мл;

Способ приготовления:

  1. Промыть помидоры и разрезать их пополам.
  2. Посыпать солью, сахаром, чесноком и смесью перцев.
  3. Выложить помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
  4. Сушить в духовке при температуре 80–90 градусов несколько часов до уменьшения объема и появления морщинистой поверхности.
  5. Смешать уксус с растительным маслом и измельченной петрушкой и итальянскими травами.
  6. Хранить вяленые томаты, залитые масляной смесью, в стерилизованных банках в холодильнике.
