Аромат Италии на вашей кухне: рецепт вяленых помидоров, которые всегда под рукой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Необычайный вкус
Помидор – универсальный овощ, широко используемый в кулинарии по всему миру. Из него готовят разнообразные блюда: от свежих салатов до соусов, а также заготовки на зиму, в том числе помидоры в собственном соке.
Но сегодня мы предлагаем вам попробовать особый итальянский деликатес – вяленые томаты. Они обладают насыщенным вкусом, приятной текстурой и прекрасно сохраняются, добавляя вашей кухне настоящий средиземноморский акцент. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ".
Как приготовить вяленые томаты
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг;
- соль — 2 ч. л.;
- чеснок сушеный — 1,5 ч. л.;
- итальянские травы – 1 ст. л.;
- смесь перцев – 3 ч. л.;
- сахар – 3 ч. л.;
- уксус винный – 3 ч. л.;
- петрушка — 1 пучок;
- масло – 300-400 мл;
Способ приготовления:
- Промыть помидоры и разрезать их пополам.
- Посыпать солью, сахаром, чесноком и смесью перцев.
- Выложить помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
- Сушить в духовке при температуре 80–90 градусов несколько часов до уменьшения объема и появления морщинистой поверхности.
- Смешать уксус с растительным маслом и измельченной петрушкой и итальянскими травами.
- Хранить вяленые томаты, залитые масляной смесью, в стерилизованных банках в холодильнике.