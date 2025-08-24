Аромат Италии на вашей кухне: рецепт вяленых помидоров, которые всегда под рукой (видео)

Необычайный вкус

Помидор – универсальный овощ, широко используемый в кулинарии по всему миру. Из него готовят разнообразные блюда: от свежих салатов до соусов, а также заготовки на зиму, в том числе помидоры в собственном соке.

Но сегодня мы предлагаем вам попробовать особый итальянский деликатес – вяленые томаты. Они обладают насыщенным вкусом, приятной текстурой и прекрасно сохраняются, добавляя вашей кухне настоящий средиземноморский акцент. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ".

Как приготовить вяленые томаты

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

соль — 2 ч. л.;

чеснок сушеный — 1,5 ч. л.;

итальянские травы – 1 ст. л.;

смесь перцев – 3 ч. л.;

сахар – 3 ч. л.;

уксус винный – 3 ч. л.;

петрушка — 1 пучок;

масло – 300-400 мл;

Способ приготовления: