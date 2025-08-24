Аромат Італії на вашій кухні: рецепт в’ялених помідорів, які завжди під рукою (відео)

Надзвичайний смак

Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії по всьому світу. З нього готують різноманітні страви: від свіжих салатів до соусів, а також заготівлі на зиму, зокрема помідори у власному соку.

Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати особливий італійський делікатес — в’ялені томати. Вони мають насичений смак, приємну текстуру і чудово зберігаються, додаючи вашій кухні справжній середземноморський акцент. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Як приготувати в'ялені томати

Інгредієнти:

помідори — 2 кг;

сіль — 2 ч. л.;

часник сушений — 1,5 ч. л.;

італійські трави — 1 ст. л.;

суміш перців — 3 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

оцет винний — 3 ч. л.;

петрушка — 1 пучок;

олія — 300-400 мл;

Спосіб приготування: