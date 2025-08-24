Аромат Італії на вашій кухні: рецепт в’ялених помідорів, які завжди під рукою (відео)
Надзвичайний смак
Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії по всьому світу. З нього готують різноманітні страви: від свіжих салатів до соусів, а також заготівлі на зиму, зокрема помідори у власному соку.
Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати особливий італійський делікатес — в’ялені томати. Вони мають насичений смак, приємну текстуру і чудово зберігаються, додаючи вашій кухні справжній середземноморський акцент. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Як приготувати в'ялені томати
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг;
- сіль — 2 ч. л.;
- часник сушений — 1,5 ч. л.;
- італійські трави — 1 ст. л.;
- суміш перців — 3 ч. л.;
- цукор — 3 ч. л.;
- оцет винний — 3 ч. л.;
- петрушка — 1 пучок;
- олія — 300-400 мл;
Спосіб приготування:
- Промити помідори і розрізати їх навпіл.
- Посипати сіллю, цукром, часником та сумішшю перців.
- Викласти помідори зрізом вгору на деко, застелене пергаментом.
- Сушити в духовці при температурі 80–90 градусів кілька годин до зменшення об’єму і появи зморшкуватої поверхні.
- Змішати оцет з олією та подрібненою петрушкою і італійськими травами.
- Зберігати в’ялені томати, залиті олійною сумішшю, у стерилізованих банках у холодильнику.