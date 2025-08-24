Рус

Аромат Італії на вашій кухні: рецепт в’ялених помідорів, які завжди під рукою (відео)

Марія Швець
Приготуйте шедевр італійської кухні самостійно
Надзвичайний смак

Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії по всьому світу. З нього готують різноманітні страви: від свіжих салатів до соусів, а також заготівлі на зиму, зокрема помідори у власному соку.

Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати особливий італійський делікатес — в’ялені томати. Вони мають насичений смак, приємну текстуру і чудово зберігаються, додаючи вашій кухні справжній середземноморський акцент. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Як приготувати в'ялені томати

Інгредієнти:

  • помідори — 2 кг;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • часник сушений — 1,5 ч. л.;
  • італійські трави — 1 ст. л.;
  • суміш перців — 3 ч. л.;
  • цукор — 3 ч. л.;
  • оцет винний — 3 ч. л.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • олія — 300-400 мл;

Спосіб приготування:

  1. Промити помідори і розрізати їх навпіл.
  2. Посипати сіллю, цукром, часником та сумішшю перців.
  3. Викласти помідори зрізом вгору на деко, застелене пергаментом.
  4. Сушити в духовці при температурі 80–90 градусів кілька годин до зменшення об’єму і появи зморшкуватої поверхні.
  5. Змішати оцет з олією та подрібненою петрушкою і італійськими травами.
  6. Зберігати в’ялені томати, залиті олійною сумішшю, у стерилізованих банках у холодильнику.
Теги:
#Помідори #Заготівля #Готуємо вдома