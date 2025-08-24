Медовый соус из перца на зиму: рецепт вкусного дополнения к любому блюду
Пикантный и немного сладкий на вкус
Этот медовый соус из перца на зиму подкупает своим приятным, немного сладковатым вкусом, но на самом деле острота в нем ощущается с первой же ложки. Сочетание сладкого перца, жгучего чили, меда и яблочного уксуса делает соус насыщенным и ароматным. Он подойдет к любым блюдам, которые вы бы хотели сделать интереснее на вкус.
Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.
Ингредиенты:
- сладкий перец — 500 г (очищенного)
- перец чили — 500 г
- сахар – 500 г (если хотите менее сладкий, кладите 250 г)
- мед — 250 мл
- чеснок — 60 г
- соль — 60 г
- уксус яблочный — 300 мл
- кукурузный крахмал — 50 г
- вода — 100 мл
Как приготовить медовый соус из перца на зиму
- Красный сладкий перец очистите от семян. Острый перец оставьте с семенами для большей пикантности.
- Перец и чеснок измельчите в мясорубке.
- Переложите измельченную массу в кастрюлю. Добавьте сахар, соль.
- Доведите до кипения на среднем огне, а затем убавьте огонь и варите, помешивая, примерно 10-15 минут.
- Снимите кастрюлю с огня, влейте уксус и разведенный в воде крахмал. Верните кастрюлю на плиту и проварите еще 10 минут на очень медленном огне.
- В соус влейте мед и проварите 1-2 минуты на очень медленном огне.
- Готовый соус разлейте в чистые, стерилизованные и сухие баночки. После остывания уберите в прохладное место для хранения.