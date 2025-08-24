Медовый соус из перца на зиму: рецепт вкусного дополнения к любому блюду

Пикантный и немного сладкий на вкус

Этот медовый соус из перца на зиму подкупает своим приятным, немного сладковатым вкусом, но на самом деле острота в нем ощущается с первой же ложки. Сочетание сладкого перца, жгучего чили, меда и яблочного уксуса делает соус насыщенным и ароматным. Он подойдет к любым блюдам, которые вы бы хотели сделать интереснее на вкус.

Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.

Ингредиенты:

сладкий перец — 500 г (очищенного)

перец чили — 500 г

сахар – 500 г (если хотите менее сладкий, кладите 250 г)

мед — 250 мл

чеснок — 60 г

соль — 60 г

уксус яблочный — 300 мл

кукурузный крахмал — 50 г

вода — 100 мл

Как приготовить медовый соус из перца на зиму