Медовый соус из перца на зиму: рецепт вкусного дополнения к любому блюду

Наталья Граковская
От этого соуса все будут в восторге
От этого соуса все будут в восторге. Фото Freepik

Пикантный и немного сладкий на вкус

Этот медовый соус из перца на зиму подкупает своим приятным, немного сладковатым вкусом, но на самом деле острота в нем ощущается с первой же ложки. Сочетание сладкого перца, жгучего чили, меда и яблочного уксуса делает соус насыщенным и ароматным. Он подойдет к любым блюдам, которые вы бы хотели сделать интереснее на вкус.

Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.

Ингредиенты:

  • сладкий перец — 500 г (очищенного)
  • перец чили — 500 г
  • сахар – 500 г (если хотите менее сладкий, кладите 250 г)
  • мед — 250 мл
  • чеснок — 60 г
  • соль — 60 г
  • уксус яблочный — 300 мл
  • кукурузный крахмал — 50 г
  • вода — 100 мл

Как приготовить медовый соус из перца на зиму

  1. Красный сладкий перец очистите от семян. Острый перец оставьте с семенами для большей пикантности.
  2. Перец и чеснок измельчите в мясорубке.
  3. Переложите измельченную массу в кастрюлю. Добавьте сахар, соль.
  4. Доведите до кипения на среднем огне, а затем убавьте огонь и варите, помешивая, примерно 10-15 минут.
  5. Снимите кастрюлю с огня, влейте уксус и разведенный в воде крахмал. Верните кастрюлю на плиту и проварите еще 10 минут на очень медленном огне.
  6. В соус влейте мед и проварите 1-2 минуты на очень медленном огне.
  7. Готовый соус разлейте в чистые, стерилизованные и сухие баночки. После остывания уберите в прохладное место для хранения.
