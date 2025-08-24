Медовий соус з перцю на зиму: рецепт смачного доповнення до будь-якої страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пікантний і трохи солодкий на смак
Цей медовий соус з перцю на зиму підкуповує своїм приємним, трохи солодкуватим смаком, але насправді гострота в ньому відчутна з першої ж ложки. Поєднання солодкого перцю, пекучого чилі, меду та яблучного оцту робить соус насиченим і ароматним. Він підійде до будь-яких страв, які ви б хотіли зробити цікавішими на смак.
Рецептом поділились на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.
Інгредієнти:
- солодкий перець — 500 г (очищеного)
- перець чилі — 500 г
- цукор — 500 г (якщо бажаєте менше солодкий, кладіть 250 г)
- мед — 250 мл
- часник — 60 г
- сіль -60 г
- оцет яблучний — 300 мл
- кукурудзяний крохмаль — 50 г
- вода — 100 мл
Як приготувати медовий соус з перцю на зиму
- Червоний солодкий перець очистіть від насіння. Гострий перець залиште з насінням для більшої пікантності.
- Весь перець та часник подрібніть у м'ясорубці.
- Перекладіть подрібнену масу в каструлю. Додайте цукор, сіль.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменште вогонь і варіть, помішуючи, приблизно 10-15 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет і розведений у воді крохмаль. Поверніть каструлю на плиту і проваріть ще 10 хвилини на дуже повільному вогні.
- В соус влийте мед і проваріть 1-2 хвилини на дуже повільному вогні.
- Готовий соус розлийте у чисті, стерилізовані та сухі баночки. Після охолодження приберіть у прохолодне місце для зберігання.