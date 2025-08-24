Медовий соус з перцю на зиму: рецепт смачного доповнення до будь-якої страви

Пікантний і трохи солодкий на смак

Цей медовий соус з перцю на зиму підкуповує своїм приємним, трохи солодкуватим смаком, але насправді гострота в ньому відчутна з першої ж ложки. Поєднання солодкого перцю, пекучого чилі, меду та яблучного оцту робить соус насиченим і ароматним. Він підійде до будь-яких страв, які ви б хотіли зробити цікавішими на смак.

Рецептом поділились на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.

Інгредієнти:

солодкий перець — 500 г (очищеного)

перець чилі — 500 г

цукор — 500 г (якщо бажаєте менше солодкий, кладіть 250 г)

мед — 250 мл

часник — 60 г

сіль -60 г

оцет яблучний — 300 мл

кукурудзяний крохмаль — 50 г

вода — 100 мл

Як приготувати медовий соус з перцю на зиму