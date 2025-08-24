Рус

Медовий соус з перцю на зиму: рецепт смачного доповнення до будь-якої страви

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Від цього соусу всі будуть у захваті
Від цього соусу всі будуть у захваті. Фото Freepik

Пікантний і трохи солодкий на смак

Цей медовий соус з перцю на зиму підкуповує своїм приємним, трохи солодкуватим смаком, але насправді гострота в ньому відчутна з першої ж ложки. Поєднання солодкого перцю, пекучого чилі, меду та яблучного оцту робить соус насиченим і ароматним. Він підійде до будь-яких страв, які ви б хотіли зробити цікавішими на смак.

Рецептом поділились на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.

Інгредієнти:

  • солодкий перець — 500 г (очищеного)
  • перець чилі — 500 г
  • цукор — 500 г (якщо бажаєте менше солодкий, кладіть 250 г)
  • мед — 250 мл
  • часник — 60 г
  • сіль -60 г
  • оцет яблучний — 300 мл
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г
  • вода — 100 мл

Як приготувати медовий соус з перцю на зиму

  1. Червоний солодкий перець очистіть від насіння. Гострий перець залиште з насінням для більшої пікантності.
  2. Весь перець та часник подрібніть у м'ясорубці.
  3. Перекладіть подрібнену масу в каструлю. Додайте цукор, сіль.
  4. Доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменште вогонь і варіть, помішуючи, приблизно 10-15 хвилин.
  5. Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет і розведений у воді крохмаль. Поверніть каструлю на плиту і проваріть ще 10 хвилини на дуже повільному вогні.
  6. В соус влийте мед і проваріть 1-2 хвилини на дуже повільному вогні.
  7. Готовий соус розлийте у чисті, стерилізовані та сухі баночки. Після охолодження приберіть у прохолодне місце для зберігання.
Теги:
#Рецепти #Соус #Перець