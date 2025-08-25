Будете готовить ведрами: рецепт вкусных помидоров в домашнем рассоле (видео)

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это универсальный овощ, часто используемый для приготовления разнообразных блюд и заготовок. Из него готовят овощное ассорти на зиму, салаты, соусы, маринады и многое другое.

Сегодня же мы предлагаем рецепт маринованных помидоров в больших ведрах – идеальный способ сохранить вкус лета на длительное время. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".

Как замариновать помидоры в ведрах

Ингредиенты:

листья смородины – по вкусу;

листья вишни – по вкусу;

морковь — 1-2 шт.;

чеснок сожжен – 3-4 зубчика;

помидоры – 5 кг;

вода — 10 л;

соль — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

Способ приготовления: