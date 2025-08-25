Укр

Будете готовить ведрами: рецепт вкусных помидоров в домашнем рассоле (видео)

Мария Швец
Невероятно вкусно и просто
Невероятно вкусно и просто. Фото instagram.com

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это универсальный овощ, часто используемый для приготовления разнообразных блюд и заготовок. Из него готовят овощное ассорти на зиму, салаты, соусы, маринады и многое другое.

Сегодня же мы предлагаем рецепт маринованных помидоров в больших ведрах – идеальный способ сохранить вкус лета на длительное время. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".

Как замариновать помидоры в ведрах

Ингредиенты:

  • листья смородины – по вкусу;
  • листья вишни – по вкусу;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • чеснок сожжен – 3-4 зубчика;
  • помидоры – 5 кг;
  • вода — 10 л;
  • соль — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;

Способ приготовления:

  1. Перебрать и промыть помидоры.
  2. На дно ведра выложить листья смородины, вишни, морковь и чеснок.
  3. Заполнить ведро плотно помидорами.
  4. Приготовить рассол, растворяя соль и сахар в прохладной воде.
  5. Залить помидоры рассолом вверх ведра.
  6. Закрыть ведро крышкой и поставить в холодное место или погреб.
  7. Вкусить можно уже с конца октября. Этот рецепт поможет вам сохранить свежий и насыщенный вкус помидоров на зиму.
