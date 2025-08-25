Будете готовить ведрами: рецепт вкусных помидоров в домашнем рассоле (видео)
Прекрасная летняя заготовка
Помидор – это универсальный овощ, часто используемый для приготовления разнообразных блюд и заготовок. Из него готовят овощное ассорти на зиму, салаты, соусы, маринады и многое другое.
Сегодня же мы предлагаем рецепт маринованных помидоров в больших ведрах – идеальный способ сохранить вкус лета на длительное время. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".
Как замариновать помидоры в ведрах
Ингредиенты:
- листья смородины – по вкусу;
- листья вишни – по вкусу;
- морковь — 1-2 шт.;
- чеснок сожжен – 3-4 зубчика;
- помидоры – 5 кг;
- вода — 10 л;
- соль — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
Способ приготовления:
- Перебрать и промыть помидоры.
- На дно ведра выложить листья смородины, вишни, морковь и чеснок.
- Заполнить ведро плотно помидорами.
- Приготовить рассол, растворяя соль и сахар в прохладной воде.
- Залить помидоры рассолом вверх ведра.
- Закрыть ведро крышкой и поставить в холодное место или погреб.
- Вкусить можно уже с конца октября. Этот рецепт поможет вам сохранить свежий и насыщенный вкус помидоров на зиму.