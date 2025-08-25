Рус

Готуватимете відрами: рецепт смачних помідорів у домашньому розсолі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Неймовірно смачно і просто
Неймовірно смачно і просто. Фото instagram.com

Чудова літня заготівля

Помідор — це універсальний овоч, який часто використовують для приготування різноманітних страв та заготовок. З нього готують овочеве асорті на зиму, салати, соуси, маринади і багато іншого.

Сьогодні ж ми пропонуємо рецепт маринованих помідорів у великих відрах — ідеальний спосіб зберегти смак літа на тривалий час. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".

Як замаринувати помідори у відрах

Інгредієнти:

  • листя смородини — за смаком;
  • листя вишні — за смаком;
  • морква — 1-2 шт;
  • часник спалений — 3-4 зубчики;
  • помідори — 5 кг;
  • вода — 10 л;
  • сіль — 1 стакан;
  • цукор — 1 стакан;

Спосіб приготування:

  1. Перебрати і промити помідори.
  2. На дно відра викласти листя смородини, вишні, моркву і часник.
  3. Заповнити відро помідорами щільно.
  4. Приготувати розсіл, розчиняючи сіль і цукор у холодній воді.
  5. Залити помідори розсолом до верху відра.
  6. Закрити відро кришкою і поставити в прохолодне місце або погріб.
  7. Смакувати можна вже з кінця жовтня. Цей рецепт допоможе вам зберегти свіжий і насичений смак помідорів на зиму.
