Готуватимете відрами: рецепт смачних помідорів у домашньому розсолі (відео)

Чудова літня заготівля

Помідор — це універсальний овоч, який часто використовують для приготування різноманітних страв та заготовок. З нього готують овочеве асорті на зиму, салати, соуси, маринади і багато іншого.

Сьогодні ж ми пропонуємо рецепт маринованих помідорів у великих відрах — ідеальний спосіб зберегти смак літа на тривалий час. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".

Як замаринувати помідори у відрах

Інгредієнти:

листя смородини — за смаком;

листя вишні — за смаком;

морква — 1-2 шт;

часник спалений — 3-4 зубчики;

помідори — 5 кг;

вода — 10 л;

сіль — 1 стакан;

цукор — 1 стакан;

Спосіб приготування: