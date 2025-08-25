Готуватимете відрами: рецепт смачних помідорів у домашньому розсолі (відео)
Чудова літня заготівля
Помідор — це універсальний овоч, який часто використовують для приготування різноманітних страв та заготовок. З нього готують овочеве асорті на зиму, салати, соуси, маринади і багато іншого.
Сьогодні ж ми пропонуємо рецепт маринованих помідорів у великих відрах — ідеальний спосіб зберегти смак літа на тривалий час. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".
Як замаринувати помідори у відрах
Інгредієнти:
- листя смородини — за смаком;
- листя вишні — за смаком;
- морква — 1-2 шт;
- часник спалений — 3-4 зубчики;
- помідори — 5 кг;
- вода — 10 л;
- сіль — 1 стакан;
- цукор — 1 стакан;
Спосіб приготування:
- Перебрати і промити помідори.
- На дно відра викласти листя смородини, вишні, моркву і часник.
- Заповнити відро помідорами щільно.
- Приготувати розсіл, розчиняючи сіль і цукор у холодній воді.
- Залити помідори розсолом до верху відра.
- Закрити відро кришкою і поставити в прохолодне місце або погріб.
- Смакувати можна вже з кінця жовтня. Цей рецепт допоможе вам зберегти свіжий і насичений смак помідорів на зиму.