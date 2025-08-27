Невероятно вкусная запеканка из баклажанов: ваши гости будут требовать этот рецепт
Эта запеканка из баклажанов "спасет" любой ужин
Из баклажанов можно готовить не только маринованные закуски или летние салаты. Эти овощи прекрасно подходят и для запеканок. Приготовление запеканки из баклажанов не отнимает много времени, а результат всегда получается ресторанного уровня: баклажаны в томатном соусе слегка подрумяниваются, а расплавленный сыр добавляет блюду особого шарма. Такое блюдо можно готовить не только на ужин, но и даже для гостей.
Рецептом запеканки в Instagram поделилась кулинарная блогерша diana_ovinnikova.
Ингредиенты:
- Баклажан — 800 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Томаты пелати — 400 г
- Моцарелла — 120
- Пармезан или другой – 200 г
- Базилик
- Мука
- Оливковое масло
Как приготовить запеканку из баклажанов
- Баклажаны промываем в воде и сушим. Нарезаем тоненькими кружочками, обваливаем в муке и жарим до золотистой корочки.
- Готовим соус: чеснок, томаты и базилик тушим три минуты. Добавляем соль и перец по вкусу.
- В форму выкладываем соус, затем баклажаны, смазываем соусом, выкладываем моцареллу, пармезан, снова баклажаны, сверху соус, базилик, снова баклажаны, соус и сверху щедро посыпаем сыром.
- Накрываем форму фольгой и выпекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимаем фольгу и отправляем запекаться еще на 10 — 15 минут до золотистой корочки.