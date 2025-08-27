Невероятно вкусная запеканка из баклажанов: ваши гости будут требовать этот рецепт

Эта запеканка из баклажанов "спасет" любой ужин

Из баклажанов можно готовить не только маринованные закуски или летние салаты. Эти овощи прекрасно подходят и для запеканок. Приготовление запеканки из баклажанов не отнимает много времени, а результат всегда получается ресторанного уровня: баклажаны в томатном соусе слегка подрумяниваются, а расплавленный сыр добавляет блюду особого шарма. Такое блюдо можно готовить не только на ужин, но и даже для гостей.

Рецептом запеканки в Instagram поделилась кулинарная блогерша diana_ovinnikova.

Ингредиенты:

Баклажан — 800 г

Чеснок — 3 зубчика

Томаты пелати — 400 г

Моцарелла — 120

Пармезан или другой – 200 г

Базилик

Мука

Оливковое масло

Как приготовить запеканку из баклажанов