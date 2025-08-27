Укр

Невероятно вкусная запеканка из баклажанов: ваши гости будут требовать этот рецепт

Наталья Граковская
Забудьте об икре и салатах из баклажанов
Забудьте об икре и салатах из баклажанов

Эта запеканка из баклажанов "спасет" любой ужин

Из баклажанов можно готовить не только маринованные закуски или летние салаты. Эти овощи прекрасно подходят и для запеканок. Приготовление запеканки из баклажанов не отнимает много времени, а результат всегда получается ресторанного уровня: баклажаны в томатном соусе слегка подрумяниваются, а расплавленный сыр добавляет блюду особого шарма. Такое блюдо можно готовить не только на ужин, но и даже для гостей.

Рецептом запеканки в Instagram поделилась кулинарная блогерша diana_ovinnikova.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 800 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томаты пелати — 400 г
  • Моцарелла — 120
  • Пармезан или другой – 200 г
  • Базилик
  • Мука
  • Оливковое масло

Как приготовить запеканку из баклажанов

  1. Баклажаны промываем в воде и сушим. Нарезаем тоненькими кружочками, обваливаем в муке и жарим до золотистой корочки.
  2. Готовим соус: чеснок, томаты и базилик тушим три минуты. Добавляем соль и перец по вкусу.
  3. В форму выкладываем соус, затем баклажаны, смазываем соусом, выкладываем моцареллу, пармезан, снова баклажаны, сверху соус, базилик, снова баклажаны, соус и сверху щедро посыпаем сыром.
  4. Накрываем форму фольгой и выпекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимаем фольгу и отправляем запекаться еще на 10 — 15 минут до золотистой корочки.
