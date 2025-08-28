Эта заправка для борща сэкономит кучу вашего времени: можно закрыть в банки, или просто заморозить

Борщ зимой будете варить за 15 минут

Если хотите сэкономить время зимой и быстро готовить ароматный, наваристый борщ, эта заправка из помидоров и перца станет настоящим спасением. Все готовится очень просто и быстро. Можно сварить смесь и законсервировать ее в банках, чтобы хранить в кладовке, или же просто заморозить перекрученные овощи в контейнерах или пакетах. Выберите способ, который удобнее именно для вас, и зимой приготовление борща будет занимать минимум времени.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша recepti_dariko на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

2 шт. сладкий перец.

Как приготовить заправку для борща на зиму

Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки, перекручиваем. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут. Разливаем в простерилизованные банки и закрываем. Переворачиваем банки крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Если вы решили замораживать заправку, то овощи не нужно варить.