Укр

Эта заправка для борща сэкономит кучу вашего времени: можно закрыть в банки, или просто заморозить

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Приготовьте заправку для борща на зиму
Приготовьте заправку для борща на зиму. Фото колаж "Телеграфа", ШИ

Борщ зимой будете варить за 15 минут

Если хотите сэкономить время зимой и быстро готовить ароматный, наваристый борщ, эта заправка из помидоров и перца станет настоящим спасением. Все готовится очень просто и быстро. Можно сварить смесь и законсервировать ее в банках, чтобы хранить в кладовке, или же просто заморозить перекрученные овощи в контейнерах или пакетах. Выберите способ, который удобнее именно для вас, и зимой приготовление борща будет занимать минимум времени.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша recepti_dariko на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 2 шт. сладкий перец.

Как приготовить заправку для борща на зиму

  1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки, перекручиваем.
  2. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.
  3. Разливаем в простерилизованные банки и закрываем.
  4. Переворачиваем банки крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Если вы решили замораживать заправку, то овощи не нужно варить.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Перец #Борщ