Ця заправка для борщу заощадить купу вашого часу: можна закрити в банки, або просто заморозити
Борщ взимку варитимете за 15 хвилин
Якщо хочете заощадити час узимку та швидко готувати ароматний, наваристий борщ, ця заправка з помідорів та перцю стане справжнім порятунком. Усе готується дуже просто й швидко. Можна зварити суміш і законсервувати її в банках, щоб зберігати в коморі, або ж просто заморозити перекручені овочі в контейнерах чи пакетах. Оберіть спосіб, який зручніший саме для вас, і взимку готування борщу займатиме мінімум часу.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів;
- 2 шт. солодкого перцю.
Як приготувати заправку для борщу на зиму
- Томати та перці чистимо, нарізаємо для м’ясорубки, перекручуємо.
- Ставимо на вогонь трохи нижче середнього і кип’ятимо 7-8 хвилин.
- Розливаємо в стерильні банки та закриваємо.
- Перегортаємо банки кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до повного остигання.
Якщо ви вирішили заморожувати заправку, тоді овочі не потрібно варити.