Ця заправка для борщу заощадить купу вашого часу: можна закрити в банки, або просто заморозити

Борщ взимку варитимете за 15 хвилин

Якщо хочете заощадити час узимку та швидко готувати ароматний, наваристий борщ, ця заправка з помідорів та перцю стане справжнім порятунком. Усе готується дуже просто й швидко. Можна зварити суміш і законсервувати її в банках, щоб зберігати в коморі, або ж просто заморозити перекручені овочі в контейнерах чи пакетах. Оберіть спосіб, який зручніший саме для вас, і взимку готування борщу займатиме мінімум часу.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

1 кг помідорів;

2 шт. солодкого перцю.

Як приготувати заправку для борщу на зиму

Томати та перці чистимо, нарізаємо для м’ясорубки, перекручуємо. Ставимо на вогонь трохи нижче середнього і кип’ятимо 7-8 хвилин. Розливаємо в стерильні банки та закриваємо. Перегортаємо банки кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до повного остигання.

Якщо ви вирішили заморожувати заправку, тоді овочі не потрібно варити.