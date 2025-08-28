Рус

Ця заправка для борщу заощадить купу вашого часу: можна закрити в банки, або просто заморозити

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Приготуйте заправку для борщу на зиму
Приготуйте заправку для борщу на зиму. Фото Колаж "Телеграфу", ШІ

Борщ взимку варитимете за 15 хвилин

Якщо хочете заощадити час узимку та швидко готувати ароматний, наваристий борщ, ця заправка з помідорів та перцю стане справжнім порятунком. Усе готується дуже просто й швидко. Можна зварити суміш і законсервувати її в банках, щоб зберігати в коморі, або ж просто заморозити перекручені овочі в контейнерах чи пакетах. Оберіть спосіб, який зручніший саме для вас, і взимку готування борщу займатиме мінімум часу.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • 1 кг помідорів;
  • 2 шт. солодкого перцю.

Як приготувати заправку для борщу на зиму

  1. Томати та перці чистимо, нарізаємо для м’ясорубки, перекручуємо.
  2. Ставимо на вогонь трохи нижче середнього і кип’ятимо 7-8 хвилин.
  3. Розливаємо в стерильні банки та закриваємо.
  4. Перегортаємо банки кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до повного остигання.

Якщо ви вирішили заморожувати заправку, тоді овочі не потрібно варити.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Перець #Борщ