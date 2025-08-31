Идеальная закуска к шашлыку за 15 минут: эти маринованные помидоры съедаются мгновенно

Готовьте сразу двойную порцию

Эта закуска из помидоров черри будто создана для того, чтобы есть ее с мясом, а особенно со свежеприготовленным шашлыком. Сочные помидоры черри, зелень и пряный томатный маринад вместе идеально подчеркивают вкус жареного мяса. Она готовится очень просто, а уже на следующий день становится еще вкуснее, так что смело делайте сразу несколько баночек — разлетятся мгновенно.

Рецептом поделилась блогерша talli_sun на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Помидоры черри — 500 г

Петрушка, зеленый лук, базилик

Чеснок – 5-7 зубчиков

Кориандр – 1 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Вода — 500 мл

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Томатная паста — 150 г

Уксус – 2-3 ст.л.

Как приготовить закуску из помидоров черри