Идеальная закуска к шашлыку за 15 минут: эти маринованные помидоры съедаются мгновенно

Наталья Граковская
Помидоры черри в пряной томатной заливке
Помидоры черри в пряной томатной заливке. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовьте сразу двойную порцию

Эта закуска из помидоров черри будто создана для того, чтобы есть ее с мясом, а особенно со свежеприготовленным шашлыком. Сочные помидоры черри, зелень и пряный томатный маринад вместе идеально подчеркивают вкус жареного мяса. Она готовится очень просто, а уже на следующий день становится еще вкуснее, так что смело делайте сразу несколько баночек — разлетятся мгновенно.

Рецептом поделилась блогерша talli_sun на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Помидоры черри — 500 г
  • Петрушка, зеленый лук, базилик
  • Чеснок – 5-7 зубчиков
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Черный перец – 0,5 ч.л.
  • Вода — 500 мл
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Томатная паста — 150 г
  • Уксус – 2-3 ст.л.

Как приготовить закуску из помидоров черри

  1. Помидоры режем пополам.
  2. Зелень измельчаем. К зелени добавляем кориандр, перец, давленый чеснок. Перемешиваем.
  3. В воду добавляем соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешиваем до однородности.
  4. В банке выкладываем слоями зелень и помидоры, заливаем водой с томатом.
  5. Даем постоять в холодильнике хотя бы ночь, а потом подаем на стол и наслаждаемся.
