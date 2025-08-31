Идеальная закуска к шашлыку за 15 минут: эти маринованные помидоры съедаются мгновенно
Готовьте сразу двойную порцию
Эта закуска из помидоров черри будто создана для того, чтобы есть ее с мясом, а особенно со свежеприготовленным шашлыком. Сочные помидоры черри, зелень и пряный томатный маринад вместе идеально подчеркивают вкус жареного мяса. Она готовится очень просто, а уже на следующий день становится еще вкуснее, так что смело делайте сразу несколько баночек — разлетятся мгновенно.
Рецептом поделилась блогерша talli_sun на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Помидоры черри — 500 г
- Петрушка, зеленый лук, базилик
- Чеснок – 5-7 зубчиков
- Кориандр – 1 ч.л.
- Черный перец – 0,5 ч.л.
- Вода — 500 мл
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Томатная паста — 150 г
- Уксус – 2-3 ст.л.
Как приготовить закуску из помидоров черри
- Помидоры режем пополам.
- Зелень измельчаем. К зелени добавляем кориандр, перец, давленый чеснок. Перемешиваем.
- В воду добавляем соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешиваем до однородности.
- В банке выкладываем слоями зелень и помидоры, заливаем водой с томатом.
- Даем постоять в холодильнике хотя бы ночь, а потом подаем на стол и наслаждаемся.