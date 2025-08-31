Ідеальна закуска до шашлику за 15 хвилин: ці мариновані помідори з'їдаються миттєво
Готуйте одразу подвійну порцію
Ця закуска з помідорів чері ніби створена для того, щоб їсти її з м’ясом, а особливо зі свіжоприготованим шашликом. Соковиті помідори чері, зелень і пряний томатний маринад разом ідеально підкреслюють смак смаженого м’яса. Вона готується дуже просто, а вже наступного дня стає ще смачнішою, тож сміливо робіть одразу кілька баночок — розлетяться миттєво.
Рецептом поділилась блогерка talli_sun на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Помідори чері — 500 г
- Петрушка, зелена цибуля, базилік
- Часник — 5-7 зубчиків
- Коріандр — 1 ч.л.
- Чорний перець — 0,5 ч.л.
- Вода — 500 мл
- Сіль — 1 ст.л.
- Цукор — 1 ст.л.
- Томатна паста — 150 г
- Оцет — 2-3 ст.л.
Як приготувати закуску з помідорів чері
- Помідори ріжемо навпіл.
- Зелень подрібнюємо. До зелені додаємо коріандр, перець, давлений часник. Перемішуємо.
- У воду додаємо сіль, цукор, томатну пасту, оцет, перемішуємо до однорідності.
- В банку викладаємо шарами зелень та помідори, заливаємо водою з томатом.
- Даємо постояти в холодильнику хоча б ніч, а потім смакуємо.