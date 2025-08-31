Рус

Ідеальна закуска до шашлику за 15 хвилин: ці мариновані помідори з'їдаються миттєво

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Помідори чері у пряній томатній заливці
Помідори чері у пряній томатній заливці. Фото Колаж "Телеграф"

Готуйте одразу подвійну порцію

Ця закуска з помідорів чері ніби створена для того, щоб їсти її з м’ясом, а особливо зі свіжоприготованим шашликом. Соковиті помідори чері, зелень і пряний томатний маринад разом ідеально підкреслюють смак смаженого м’яса. Вона готується дуже просто, а вже наступного дня стає ще смачнішою, тож сміливо робіть одразу кілька баночок — розлетяться миттєво.

Рецептом поділилась блогерка talli_sun на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Помідори чері — 500 г
  • Петрушка, зелена цибуля, базилік
  • Часник — 5-7 зубчиків
  • Коріандр — 1 ч.л.
  • Чорний перець — 0,5 ч.л.
  • Вода — 500 мл
  • Сіль — 1 ст.л.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Томатна паста — 150 г
  • Оцет — 2-3 ст.л.

Як приготувати закуску з помідорів чері

  1. Помідори ріжемо навпіл.
  2. Зелень подрібнюємо. До зелені додаємо коріандр, перець, давлений часник. Перемішуємо.
  3. У воду додаємо сіль, цукор, томатну пасту, оцет, перемішуємо до однорідності.
  4. В банку викладаємо шарами зелень та помідори, заливаємо водою з томатом.
  5. Даємо постояти в холодильнику хоча б ніч, а потім смакуємо.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Закуска