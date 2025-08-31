Ідеальна закуска до шашлику за 15 хвилин: ці мариновані помідори з'їдаються миттєво

Готуйте одразу подвійну порцію

Ця закуска з помідорів чері ніби створена для того, щоб їсти її з м’ясом, а особливо зі свіжоприготованим шашликом. Соковиті помідори чері, зелень і пряний томатний маринад разом ідеально підкреслюють смак смаженого м’яса. Вона готується дуже просто, а вже наступного дня стає ще смачнішою, тож сміливо робіть одразу кілька баночок — розлетяться миттєво.

Рецептом поділилась блогерка talli_sun на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Помідори чері — 500 г

Петрушка, зелена цибуля, базилік

Часник — 5-7 зубчиків

Коріандр — 1 ч.л.

Чорний перець — 0,5 ч.л.

Вода — 500 мл

Сіль — 1 ст.л.

Цукор — 1 ст.л.

Томатна паста — 150 г

Оцет — 2-3 ст.л.

Як приготувати закуску з помідорів чері