Это блюдо заменит вам гарнир: что приготовить из брокколи и перца

Наталья Граковская
Тушеный перец с брокколи
Тушеный перец с брокколи. Фото Скриншот YouTube

Идеальный вариант для диетического ужина

Тушеный перец с брокколи — находка для тех, кто любит быстрые и полезные блюда. Для ее приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе появится ароматное и вкусное блюдо.

Рецептом поделилась блогерша uliana.blog_ в Instagram.

Ингредиенты:

  • брокколи
  • лук
  • чеснок
  • смесь перцев
  • приправа к овощам
  • соль
  • кунжут
  • укроп
  • масло для жарки

Как приготовить тушеный перец с брокколи

  1. Обжарьте нарезанный лук и чеснок на сковороде в течение 3 минут.
  2. Добавьте крупно нарезанный болгарский перец, перемешайте и тушите на среднем огне 15 минут помешивая.
  3. Добавьте смесь перцев, приправу и соль.
  4. Брокколи проварите 3 минуты после закипания и добавьте к перцу. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
  5. Готовое блюдо посыпьте кунжутом и укропом.
