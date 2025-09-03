Это блюдо заменит вам гарнир: что приготовить из брокколи и перца
-
-
Читати українською
Идеальный вариант для диетического ужина
Тушеный перец с брокколи — находка для тех, кто любит быстрые и полезные блюда. Для ее приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе появится ароматное и вкусное блюдо.
Рецептом поделилась блогерша uliana.blog_ в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи
- лук
- чеснок
- смесь перцев
- приправа к овощам
- соль
- кунжут
- укроп
- масло для жарки
Как приготовить тушеный перец с брокколи
- Обжарьте нарезанный лук и чеснок на сковороде в течение 3 минут.
- Добавьте крупно нарезанный болгарский перец, перемешайте и тушите на среднем огне 15 минут помешивая.
- Добавьте смесь перцев, приправу и соль.
- Брокколи проварите 3 минуты после закипания и добавьте к перцу. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Готовое блюдо посыпьте кунжутом и укропом.