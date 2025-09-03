Это блюдо заменит вам гарнир: что приготовить из брокколи и перца

Идеальный вариант для диетического ужина

Тушеный перец с брокколи — находка для тех, кто любит быстрые и полезные блюда. Для ее приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе появится ароматное и вкусное блюдо.

Рецептом поделилась блогерша uliana.blog_ в Instagram.

Ингредиенты:

брокколи

лук

чеснок

смесь перцев

приправа к овощам

соль

кунжут

укроп

масло для жарки

Как приготовить тушеный перец с брокколи