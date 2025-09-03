Ця страва замінить вам гарнір: що приготувати з броколі та перцю

Ідеальний варіант для дієтичної вечері

Тушкований перець з броколі — знахідка для тих, хто любить швидкі та корисні страви. Для її приготування знадобиться всього кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і у вас на столі з'явиться ароматна та смачна страва.

Рецептом поділилась блогерка uliana.blog_ в Instagram.

Інгредієнти:

броколі

цибуля

часник

суміш перців

приправа до овочів

сіль

кунжут

кріп

олія для смаження

Як приготувати тушкований перець з броколі