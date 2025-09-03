Рус

Ця страва замінить вам гарнір: що приготувати з броколі та перцю

Наталя Граковська
Дата публікації
Тушкований перець з броколі
Ідеальний варіант для дієтичної вечері

Тушкований перець з броколі — знахідка для тих, хто любить швидкі та корисні страви. Для її приготування знадобиться всього кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і у вас на столі з'явиться ароматна та смачна страва.

Рецептом поділилась блогерка uliana.blog_ в Instagram.

Інгредієнти:

  • броколі
  • цибуля
  • часник
  • суміш перців
  • приправа до овочів
  • сіль
  • кунжут
  • кріп
  • олія для смаження

Як приготувати тушкований перець з броколі

  1. Обсмажте нарізану цибулю та часник на пательні протягом 3 хвилини.
  2. Додайте крупно нарізаний болгарський перець, перемішайте та тушкуйте на середньому вогні 15 хвилин, помішуючи.
  3. Додайте суміш перців, приправу та сіль.
  4. Броколі проваріть 3 хвилини після закипання і додайте до перцю. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.
  5. Готову страву посипте кунжутом та кропом.
