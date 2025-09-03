Ця страва замінить вам гарнір: що приготувати з броколі та перцю
Ідеальний варіант для дієтичної вечері
Тушкований перець з броколі — знахідка для тих, хто любить швидкі та корисні страви. Для її приготування знадобиться всього кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і у вас на столі з'явиться ароматна та смачна страва.
Рецептом поділилась блогерка uliana.blog_ в Instagram.
Інгредієнти:
- броколі
- цибуля
- часник
- суміш перців
- приправа до овочів
- сіль
- кунжут
- кріп
- олія для смаження
Як приготувати тушкований перець з броколі
- Обсмажте нарізану цибулю та часник на пательні протягом 3 хвилини.
- Додайте крупно нарізаний болгарський перець, перемішайте та тушкуйте на середньому вогні 15 хвилин, помішуючи.
- Додайте суміш перців, приправу та сіль.
- Броколі проваріть 3 хвилини після закипання і додайте до перцю. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.
- Готову страву посипте кунжутом та кропом.