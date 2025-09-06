Укр

Капуста "Пелюстка": эта хрустящая закуска заменит все салаты зимой

Наталья Граковская
Закуска из капусты и свеклы
Закуска из капусты и свеклы

Готовится за 15 минут

Кроме привычной квашеной капусты, для разнообразия можно приготовить еще и капусту "Пелюстка". Благодаря свекле она имеет яркий цвет, приятный маринованный вкус и может заменить салат к любому блюду. Пелюстка получается хрустящей, ароматной, а готовится значительно быстрее, чем классическая квашеная капуста.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша bude_smachno_razom.

Ингредиенты на 3-литровую тару:

  • капуста — 1,5 кг
  • морковь — 1 шт
  • свекла — 2 шт
  • вода — 1,5л
  • сахар — 6 ст.л
  • соль — 3 ст.л
  • масло — 150 мл
  • уксус яблочный — 150 мл
  • приправа для малосольных огурцов – 2 ст.л (без горки)
  • по желанию чеснок, острый перец.

Как приготовить капусту пелюстку

  1. Капусту нарежьте квадратными кусочками, свеклу и морковь – натрите соломкой или нарежьте слайсами.
  2. Выложите в тару слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи.
  3. Для маринада в сотейнике соедините сахар, соль, приправу, влейте воду, растительное масло и яблочный уксус и доведите до кипения.
  4. Залейте овощи маринадом. Сверху накройте тарелкой и уложите небольшой груз.
  5. Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, затем переставьте в холодильник на ночь.
