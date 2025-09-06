Капуста "Пелюстка": эта хрустящая закуска заменит все салаты зимой

Готовится за 15 минут

Кроме привычной квашеной капусты, для разнообразия можно приготовить еще и капусту "Пелюстка". Благодаря свекле она имеет яркий цвет, приятный маринованный вкус и может заменить салат к любому блюду. Пелюстка получается хрустящей, ароматной, а готовится значительно быстрее, чем классическая квашеная капуста.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша bude_smachno_razom.

Ингредиенты на 3-литровую тару:

капуста — 1,5 кг

морковь — 1 шт

свекла — 2 шт

вода — 1,5л

сахар — 6 ст.л

соль — 3 ст.л

масло — 150 мл

уксус яблочный — 150 мл

приправа для малосольных огурцов – 2 ст.л (без горки)

по желанию чеснок, острый перец.

Как приготовить капусту пелюстку