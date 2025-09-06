Капуста "Пелюстка": эта хрустящая закуска заменит все салаты зимой
-
-
Читати українською
Готовится за 15 минут
Кроме привычной квашеной капусты, для разнообразия можно приготовить еще и капусту "Пелюстка". Благодаря свекле она имеет яркий цвет, приятный маринованный вкус и может заменить салат к любому блюду. Пелюстка получается хрустящей, ароматной, а готовится значительно быстрее, чем классическая квашеная капуста.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша bude_smachno_razom.
Ингредиенты на 3-литровую тару:
- капуста — 1,5 кг
- морковь — 1 шт
- свекла — 2 шт
- вода — 1,5л
- сахар — 6 ст.л
- соль — 3 ст.л
- масло — 150 мл
- уксус яблочный — 150 мл
- приправа для малосольных огурцов – 2 ст.л (без горки)
- по желанию чеснок, острый перец.
Как приготовить капусту пелюстку
- Капусту нарежьте квадратными кусочками, свеклу и морковь – натрите соломкой или нарежьте слайсами.
- Выложите в тару слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи.
- Для маринада в сотейнике соедините сахар, соль, приправу, влейте воду, растительное масло и яблочный уксус и доведите до кипения.
- Залейте овощи маринадом. Сверху накройте тарелкой и уложите небольшой груз.
- Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, затем переставьте в холодильник на ночь.