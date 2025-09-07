Укр

Нежнее аджики: как приготовить ароматный томатный соус с базиликом

Наталья Граковская
Соус с базиликом на зиму
Прекрасное дополнение почти к любому блюду

Из помидоров можно приготовить не только аджику или классическую томатную пасту, но и нежный и в то же время ароматный соус с базиликом. У него яркий вкус, в котором сочетается сладость томатов, свежесть зелени и легкая пикантность чеснока. Такой соус точно понравится тем, кто любит соусы с выразительным характером, и станет прекрасным дополнением к пасте, мясу, пицце или овощам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • Пучок базилика
  • 1 ч.л соли
  • 1 ст.л сахара
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 3-4 ст.л оливкового масла

Как приготовить томатный соус с базиликом на зиму

  1. Помидоры надрезать, залить кипятком и через пару минут слить воду и снять шкурки. Произвольно нарезать.
  2. В кастрюле разогреть масло, всыпать чеснок. Обжаривать, пока не пойдет сильный аромат. Добавить томаты.
  3. Уваривать, пока масса не уменьшится в 2 раза.
  4. Добавить соль, сахар, листья базилика и варить еще 15 минут.
  5. Перебить массу блендером, еще раз довести до кипения и разлить по стерильным банкам. Герметично закрыть.
