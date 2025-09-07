Нежнее аджики: как приготовить ароматный томатный соус с базиликом
Прекрасное дополнение почти к любому блюду
Из помидоров можно приготовить не только аджику или классическую томатную пасту, но и нежный и в то же время ароматный соус с базиликом. У него яркий вкус, в котором сочетается сладость томатов, свежесть зелени и легкая пикантность чеснока. Такой соус точно понравится тем, кто любит соусы с выразительным характером, и станет прекрасным дополнением к пасте, мясу, пицце или овощам.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша Татьяна Юшина.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- Пучок базилика
- 1 ч.л соли
- 1 ст.л сахара
- 3-4 зубчика чеснока
- 3-4 ст.л оливкового масла
Как приготовить томатный соус с базиликом на зиму
- Помидоры надрезать, залить кипятком и через пару минут слить воду и снять шкурки. Произвольно нарезать.
- В кастрюле разогреть масло, всыпать чеснок. Обжаривать, пока не пойдет сильный аромат. Добавить томаты.
- Уваривать, пока масса не уменьшится в 2 раза.
- Добавить соль, сахар, листья базилика и варить еще 15 минут.
- Перебить массу блендером, еще раз довести до кипения и разлить по стерильным банкам. Герметично закрыть.