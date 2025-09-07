Нежнее аджики: как приготовить ароматный томатный соус с базиликом

Прекрасное дополнение почти к любому блюду

Из помидоров можно приготовить не только аджику или классическую томатную пасту, но и нежный и в то же время ароматный соус с базиликом. У него яркий вкус, в котором сочетается сладость томатов, свежесть зелени и легкая пикантность чеснока. Такой соус точно понравится тем, кто любит соусы с выразительным характером, и станет прекрасным дополнением к пасте, мясу, пицце или овощам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

Пучок базилика

1 ч.л соли

1 ст.л сахара

3-4 зубчика чеснока

3-4 ст.л оливкового масла

Как приготовить томатный соус с базиликом на зиму