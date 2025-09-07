Рус

Ніжніший за аджику: як приготувати ароматний томатний соус з базиліком

Наталя Граковська
Соус з базиліком на зиму
Чудове доповнення майже до будь-якої страви

З помідорів можна приготувати не лише аджику чи класичну томатну пасту, а й ніжний та водночас ароматний соус з базиліком. Він має яскравий смак, у якому поєднується солодкість томатів, свіжість зелені та легка пікантність часнику. Такий соус точно сподобається тим, хто любить соуси з виразним характером і стане чудовим доповненням до пасти, м’яса, піци чи овочів.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів
  • Пучок базиліку
  • 1 ч.л солі
  • 1 ст.л цукру
  • 3-4 зубчики часнику
  • 3-4 ст.л оливкової олії

Як приготувати томатний соус з базиліком на зиму

  1. Помідори надрізати, залити окропом і через пару хвилин злити воду і зняти шкірочки. Довільно нарізати.
  2. В каструлі розігріти олію, всипати часник. Обсмажувати, доки не піде сильний аромат. Додати томати.
  3. Уварювати, доки маса не зменшиться у 2 рази.
  4. Додати сіль, цукор, листя базиліка та варити ще 15 хвилин.
  5. Перебити масу блендером, ще раз довести до кипіння і розлити по стерильних банках. Герметично закрити.
