Ніжніший за аджику: як приготувати ароматний томатний соус з базиліком
-
-
Чудове доповнення майже до будь-якої страви
З помідорів можна приготувати не лише аджику чи класичну томатну пасту, а й ніжний та водночас ароматний соус з базиліком. Він має яскравий смак, у якому поєднується солодкість томатів, свіжість зелені та легка пікантність часнику. Такий соус точно сподобається тим, хто любить соуси з виразним характером і стане чудовим доповненням до пасти, м’яса, піци чи овочів.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- Пучок базиліку
- 1 ч.л солі
- 1 ст.л цукру
- 3-4 зубчики часнику
- 3-4 ст.л оливкової олії
Як приготувати томатний соус з базиліком на зиму
- Помідори надрізати, залити окропом і через пару хвилин злити воду і зняти шкірочки. Довільно нарізати.
- В каструлі розігріти олію, всипати часник. Обсмажувати, доки не піде сильний аромат. Додати томати.
- Уварювати, доки маса не зменшиться у 2 рази.
- Додати сіль, цукор, листя базиліка та варити ще 15 хвилин.
- Перебити масу блендером, ще раз довести до кипіння і розлити по стерильних банках. Герметично закрити.