Ніжніший за аджику: як приготувати ароматний томатний соус з базиліком

Чудове доповнення майже до будь-якої страви

З помідорів можна приготувати не лише аджику чи класичну томатну пасту, а й ніжний та водночас ароматний соус з базиліком. Він має яскравий смак, у якому поєднується солодкість томатів, свіжість зелені та легка пікантність часнику. Такий соус точно сподобається тим, хто любить соуси з виразним характером і стане чудовим доповненням до пасти, м’яса, піци чи овочів.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

2 кг помідорів

Пучок базиліку

1 ч.л солі

1 ст.л цукру

3-4 зубчики часнику

3-4 ст.л оливкової олії

Як приготувати томатний соус з базиліком на зиму