Салат из баклажанов и перца: рецепт вкуснейшего блюда на зиму

Как приготовить закуску из баклажанов и перца на зиму

Если на вашем огороде еще остались баклажаны и болгарский перец, самое время использовать их с пользой. Из этих овощей получается очень вкусный салат на зиму — ароматный, с легкой пикантностью и приятной нежностью. Его можно подать как самостоятельную закуску или как дополнение к мясу, картофелю или кашам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша yuliia_cumak.

Ингредиенты:

Баклажаны: 2 кг (любого сорта)

Болгарский перец: 1 кг

Соль: 1 ст.л. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанов)

Сахар: 3 ст. ложки

Яблочный уксус: 50 мл

Чеснок: 6 зубчиков

Как приготовить салат из баклажанов и перца