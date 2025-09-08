Укр

Салат из баклажанов и перца: рецепт вкуснейшего блюда на зиму

Наталья Граковская
Салат из баклажанов на зиму
Салат из баклажанов на зиму. Фото Скриншот YouTube

Как приготовить закуску из баклажанов и перца на зиму

Если на вашем огороде еще остались баклажаны и болгарский перец, самое время использовать их с пользой. Из этих овощей получается очень вкусный салат на зиму — ароматный, с легкой пикантностью и приятной нежностью. Его можно подать как самостоятельную закуску или как дополнение к мясу, картофелю или кашам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша yuliia_cumak.

Ингредиенты:

  • Баклажаны: 2 кг (любого сорта)
  • Болгарский перец: 1 кг
  • Соль: 1 ст.л. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанов)
  • Сахар: 3 ст. ложки
  • Яблочный уксус: 50 мл
  • Чеснок: 6 зубчиков

Как приготовить салат из баклажанов и перца

  1. Нарезаем баклажаны соломкой. Пересыпаем их двумя столовыми ложками соли и оставляем на 30 минут. Затем хорошо промываем баклажаны, отжимаем от лишней влаги.
  2. Обжариваем баклажаны на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Нарезаем болгарский перец соломкой.
  4. Добавляем перец к обжаренным баклажанам.
  5. Добавляем к овощам соль, сахар, яблочный уксус и измельчённый чеснок.
  6. Все вместе тушим примерно 20 минут.
  7. Раскладываем горячий салат по стерилизованным баночкам, герметично закрываем и переворачиваем вверх дном.
