Салат из баклажанов и перца: рецепт вкуснейшего блюда на зиму
-
-
Как приготовить закуску из баклажанов и перца на зиму
Если на вашем огороде еще остались баклажаны и болгарский перец, самое время использовать их с пользой. Из этих овощей получается очень вкусный салат на зиму — ароматный, с легкой пикантностью и приятной нежностью. Его можно подать как самостоятельную закуску или как дополнение к мясу, картофелю или кашам.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша yuliia_cumak.
Ингредиенты:
- Баклажаны: 2 кг (любого сорта)
- Болгарский перец: 1 кг
- Соль: 1 ст.л. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанов)
- Сахар: 3 ст. ложки
- Яблочный уксус: 50 мл
- Чеснок: 6 зубчиков
Как приготовить салат из баклажанов и перца
- Нарезаем баклажаны соломкой. Пересыпаем их двумя столовыми ложками соли и оставляем на 30 минут. Затем хорошо промываем баклажаны, отжимаем от лишней влаги.
- Обжариваем баклажаны на растительном масле до золотистого цвета.
- Нарезаем болгарский перец соломкой.
- Добавляем перец к обжаренным баклажанам.
- Добавляем к овощам соль, сахар, яблочный уксус и измельчённый чеснок.
- Все вместе тушим примерно 20 минут.
- Раскладываем горячий салат по стерилизованным баночкам, герметично закрываем и переворачиваем вверх дном.