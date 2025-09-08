Салат з баклажанів та перцю: рецепт найсмачнішої страви на зиму
Як приготувати закуску з баклажанів та перцю на зиму
Якщо на вашому городі ще залишились баклажани та болгарський перець, саме час використати їх із користю. З цих овочів виходить дуже смачний салат на зиму — ароматний, з легкою пікантністю та приємною ніжністю. Його можна подати як самостійну закуску або як доповнення до м’яса, картоплі чи каш.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка yuliia_cumak.
Інгредієнти:
- Баклажани: 2 кг (будь-якого сорту)
- Болгарський перець: 1 кг
- Сіль: 1 ст. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанів)
- Цукор: 3 ст. ложки
- Яблучний оцет: 50 мл
- Часник: 6 зубчиків
Як приготувати салат з баклажанів та перцю
- Нарізаємо баклажани соломкою. Пересипаємо їх двома столовими ложками солі й залишаємо на 30 хвилин. Тоді добре промиваємо баклажани, віджимаємо від зайвої вологи.
- Обсмажуємо баклажани на олії до золотистого кольору.
- Нарізаємо болгарський перець соломкою.
- Додаємо перець до обсмажених баклажанів.
- Додаємо до овочів сіль, цукор, яблучний оцет та подрібнений часник.
- Все разом тушкуємо приблизно 20 хвилин.
- Розкладаємо гарячий салат по стерилізованих баночках, герметично закриваємо та перевертаємо догори дном.