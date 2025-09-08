Салат з баклажанів та перцю: рецепт найсмачнішої страви на зиму

Як приготувати закуску з баклажанів та перцю на зиму

Якщо на вашому городі ще залишились баклажани та болгарський перець, саме час використати їх із користю. З цих овочів виходить дуже смачний салат на зиму — ароматний, з легкою пікантністю та приємною ніжністю. Його можна подати як самостійну закуску або як доповнення до м’яса, картоплі чи каш.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка yuliia_cumak.

Інгредієнти:

Баклажани: 2 кг (будь-якого сорту)

Болгарський перець: 1 кг

Сіль: 1 ст. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанів)

Цукор: 3 ст. ложки

Яблучний оцет: 50 мл

Часник: 6 зубчиків

Як приготувати салат з баклажанів та перцю