Салат з баклажанів та перцю: рецепт найсмачнішої страви на зиму

Наталя Граковська
Салат з баклажанів на зиму
Салат з баклажанів на зиму

Як приготувати закуску з баклажанів та перцю на зиму

Якщо на вашому городі ще залишились баклажани та болгарський перець, саме час використати їх із користю. З цих овочів виходить дуже смачний салат на зиму — ароматний, з легкою пікантністю та приємною ніжністю. Його можна подати як самостійну закуску або як доповнення до м’яса, картоплі чи каш.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка yuliia_cumak.

Інгредієнти:

  • Баклажани: 2 кг (будь-якого сорту)
  • Болгарський перець: 1 кг
  • Сіль: 1 ст. ложка + 2 ст. ложки (для баклажанів)
  • Цукор: 3 ст. ложки
  • Яблучний оцет: 50 мл
  • Часник: 6 зубчиків

Як приготувати салат з баклажанів та перцю

  1. Нарізаємо баклажани соломкою. Пересипаємо їх двома столовими ложками солі й залишаємо на 30 хвилин. Тоді добре промиваємо баклажани, віджимаємо від зайвої вологи.
  2. Обсмажуємо баклажани на олії до золотистого кольору.
  3. Нарізаємо болгарський перець соломкою.
  4. Додаємо перець до обсмажених баклажанів.
  5. Додаємо до овочів сіль, цукор, яблучний оцет та подрібнений часник.
  6. Все разом тушкуємо приблизно 20 хвилин.
  7. Розкладаємо гарячий салат по стерилізованих баночках, герметично закриваємо та перевертаємо догори дном.
