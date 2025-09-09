Укр

Рулетики из баклажанов на зиму: рецепт пикантной закуски

Наталья Граковская
Такие баклажаны вы еще не пробовали
Такие баклажаны вы еще не пробовали. Фото Скриншот YouTube

Закрываем баклажаны в банки

Обычно рулетики из баклажанов готовят как быструю закуску, чтобы сразу подать к столу. Но это блюдо можно также закрывать на зиму в банке. Благодаря этому у вас под рукой будет вкусная овощная закуска с ароматной начинкой, которая прекрасно дополнит любую трапезу.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша viktoriiapetrenko76.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 1,7 кг;
  • Сладкий перец – 6 шт;
  • Грецкие орехи — 80 г;
  • Зелень (укроп, петрушка, кинза) – пучок;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Вода – 1 л;
  • Сахар – 2 ст.л;
  • Соль – 2 ч.л.;
  • Уксус 9% — 4 ст.л.

Как приготовить рулетики из баклажанов на зиму

  1. Баклажаны нарезаем пластинками и жарим до золотистого цвета. Затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  2. Для начинки нарезаем мелко зелень. Перец и чеснок измельчаем в блендере. Также измельчаем грецкие орехи. Все эти продукты смешиваем.
  3. Скручиваем рулетики с начинкой и укладываем баклажаны в банки.
  4. Для маринада к воде добавляем специи и доводим до кипения. Заливаем баклажаны и ставим стерилизоваться на 15 минут.
  5. Закатываем банки, переворачиваем вверх дном и укрываем полотенцем до полного остывания.
