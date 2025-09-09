Рулетики из баклажанов на зиму: рецепт пикантной закуски
Закрываем баклажаны в банки
Обычно рулетики из баклажанов готовят как быструю закуску, чтобы сразу подать к столу. Но это блюдо можно также закрывать на зиму в банке. Благодаря этому у вас под рукой будет вкусная овощная закуска с ароматной начинкой, которая прекрасно дополнит любую трапезу.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша viktoriiapetrenko76.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 1,7 кг;
- Сладкий перец – 6 шт;
- Грецкие орехи — 80 г;
- Зелень (укроп, петрушка, кинза) – пучок;
- Чеснок – 1 головка;
- Вода – 1 л;
- Сахар – 2 ст.л;
- Соль – 2 ч.л.;
- Уксус 9% — 4 ст.л.
Как приготовить рулетики из баклажанов на зиму
- Баклажаны нарезаем пластинками и жарим до золотистого цвета. Затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Для начинки нарезаем мелко зелень. Перец и чеснок измельчаем в блендере. Также измельчаем грецкие орехи. Все эти продукты смешиваем.
- Скручиваем рулетики с начинкой и укладываем баклажаны в банки.
- Для маринада к воде добавляем специи и доводим до кипения. Заливаем баклажаны и ставим стерилизоваться на 15 минут.
- Закатываем банки, переворачиваем вверх дном и укрываем полотенцем до полного остывания.