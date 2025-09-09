Рулетики из баклажанов на зиму: рецепт пикантной закуски

Закрываем баклажаны в банки

Обычно рулетики из баклажанов готовят как быструю закуску, чтобы сразу подать к столу. Но это блюдо можно также закрывать на зиму в банке. Благодаря этому у вас под рукой будет вкусная овощная закуска с ароматной начинкой, которая прекрасно дополнит любую трапезу.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша viktoriiapetrenko76.

Ингредиенты:

Баклажаны — 1,7 кг;

Сладкий перец – 6 шт;

Грецкие орехи — 80 г;

Зелень (укроп, петрушка, кинза) – пучок;

Чеснок – 1 головка;

Вода – 1 л;

Сахар – 2 ст.л;

Соль – 2 ч.л.;

Уксус 9% — 4 ст.л.

Как приготовить рулетики из баклажанов на зиму