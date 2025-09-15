Укр

Помидоры по-грузински: как приготовить ароматную и пряную домашнюю заготовку (видео)

Мария Швец
Прекрасная закуска на зиму
К ужину или на праздничный стол

Помидор – это один из самых любимых овощей в мире, сочный, яркий и универсальный в кулинарии. Из него готовят салаты, соусы, закуски, а еще очень вкусные маринованные помидоры по-корейски с пикантной остринкой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-грузински – пряную и ароматную заготовку, которая поразит своим вкусом. Этот рецепт прост в исполнении и станет настоящим украшением зимних запасов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить помидоры по-грузински

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг;
  • морковь – 200 г;
  • сладкий перец – 200 г;
  • чеснок – 1 головка;
  • зелень (базилик, кинза, петрушка, укроп) – по вкусу;
  • острый перец – 1–2 стручка;
  • вода – 1 л;
  • соль – 1 ст.л.;
  • сахар – 4 ст.л.;
  • уксус 9% – 2 ст.л. на литровую банку;

Способ приготовления:

  1. Сложить помидоры в банки и залить крутым кипятком, оставить на 15–20 минут.
  2. Размельчить морковь, сладкий перец, чеснок и зелень в блендере или мясорубке.
  3. Слить из банок воду и замерить ее количество.
  4. Добавить в воду соль, сахар и измельченную овощную массу, перемешать.
  5. Поставить маринад в огонь и варить 10 минут после закипания.
  6. Добавить в банки уксус, залить кипящим маринадом, закатать и укутать до охлаждения.
