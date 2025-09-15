Помидоры по-грузински: как приготовить ароматную и пряную домашнюю заготовку (видео)
К ужину или на праздничный стол
Помидор – это один из самых любимых овощей в мире, сочный, яркий и универсальный в кулинарии. Из него готовят салаты, соусы, закуски, а еще очень вкусные маринованные помидоры по-корейски с пикантной остринкой.
Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-грузински – пряную и ароматную заготовку, которая поразит своим вкусом. Этот рецепт прост в исполнении и станет настоящим украшением зимних запасов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".
Как приготовить помидоры по-грузински
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг;
- морковь – 200 г;
- сладкий перец – 200 г;
- чеснок – 1 головка;
- зелень (базилик, кинза, петрушка, укроп) – по вкусу;
- острый перец – 1–2 стручка;
- вода – 1 л;
- соль – 1 ст.л.;
- сахар – 4 ст.л.;
- уксус 9% – 2 ст.л. на литровую банку;
Способ приготовления:
- Сложить помидоры в банки и залить крутым кипятком, оставить на 15–20 минут.
- Размельчить морковь, сладкий перец, чеснок и зелень в блендере или мясорубке.
- Слить из банок воду и замерить ее количество.
- Добавить в воду соль, сахар и измельченную овощную массу, перемешать.
- Поставить маринад в огонь и варить 10 минут после закипания.
- Добавить в банки уксус, залить кипящим маринадом, закатать и укутать до охлаждения.