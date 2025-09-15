Помидоры по-грузински: как приготовить ароматную и пряную домашнюю заготовку (видео)

К ужину или на праздничный стол

Помидор – это один из самых любимых овощей в мире, сочный, яркий и универсальный в кулинарии. Из него готовят салаты, соусы, закуски, а еще очень вкусные маринованные помидоры по-корейски с пикантной остринкой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-грузински – пряную и ароматную заготовку, которая поразит своим вкусом. Этот рецепт прост в исполнении и станет настоящим украшением зимних запасов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить помидоры по-грузински

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг;

морковь – 200 г;

сладкий перец – 200 г;

чеснок – 1 головка;

зелень (базилик, кинза, петрушка, укроп) – по вкусу;

острый перец – 1–2 стручка;

вода – 1 л;

соль – 1 ст.л.;

сахар – 4 ст.л.;

уксус 9% – 2 ст.л. на литровую банку;

Способ приготовления: