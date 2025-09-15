Рус

Помідори по-грузинськи: як приготувати ароматну та пряну домашню заготівлю (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова закуска на зиму
Чудова закуска на зиму. Фото instagram.com

До вечері чи на святковий стіл

Помідор — це один із найулюбленіших овочів у світі, соковитий, яскравий і універсальний у кулінарії. З нього готують салати, соуси, закуски, а ще надзвичайно смачні мариновані помідори по-корейськи з пікантною гостринкою.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-грузинськи — пряну й ароматну заготівлю, яка вразить своїм смаком. Цей рецепт простий у виконанні та стане справжньою окрасою зимових запасів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати помідори по-грузинськи

Інгредієнти:

  • помідори – 3 кг;
  • морква – 200 г;
  • солодкий перець – 200 г;
  • часник – 1 головка;
  • зелень (базилік, кінза, петрушка, кріп) – за смаком;
  • гострий перець – 1–2 стручки;
  • вода – 1 л;
  • сіль – 1 ст.л.;
  • цукор – 4 ст.л.;
  • оцет 9% – 2 ст.л. на літрову банку;

Спосіб приготування:

  1. Скласти помідори у банки та залити окропом, залишити на 15–20 хвилин.
  2. Подрібнити моркву, солодкий перець, часник та зелень у блендері або м’ясорубці.
  3. Злити з банок воду та заміряти її кількість.
  4. Додати до води сіль, цукор та подрібнену овочеву масу, перемішати.
  5. Поставити маринад на вогонь та варити 10 хвилин після закипання.
  6. Додати у банки оцет, залити киплячим маринадом, закатати та вкутати до охолодження.
Теги:
#Помідори #Заготівля #Готуємо вдома