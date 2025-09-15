Помідори по-грузинськи: як приготувати ароматну та пряну домашню заготівлю (відео)

До вечері чи на святковий стіл

Помідор — це один із найулюбленіших овочів у світі, соковитий, яскравий і універсальний у кулінарії. З нього готують салати, соуси, закуски, а ще надзвичайно смачні мариновані помідори по-корейськи з пікантною гостринкою.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-грузинськи — пряну й ароматну заготівлю, яка вразить своїм смаком. Цей рецепт простий у виконанні та стане справжньою окрасою зимових запасів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати помідори по-грузинськи

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

морква – 200 г;

солодкий перець – 200 г;

часник – 1 головка;

зелень (базилік, кінза, петрушка, кріп) – за смаком;

гострий перець – 1–2 стручки;

вода – 1 л;

сіль – 1 ст.л.;

цукор – 4 ст.л.;

оцет 9% – 2 ст.л. на літрову банку;

Спосіб приготування: