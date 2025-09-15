Помідори по-грузинськи: як приготувати ароматну та пряну домашню заготівлю (відео)
Помідор — це один із найулюбленіших овочів у світі, соковитий, яскравий і універсальний у кулінарії. З нього готують салати, соуси, закуски, а ще надзвичайно смачні мариновані помідори по-корейськи з пікантною гостринкою.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-грузинськи — пряну й ароматну заготівлю, яка вразить своїм смаком. Цей рецепт простий у виконанні та стане справжньою окрасою зимових запасів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".
Як приготувати помідори по-грузинськи
Інгредієнти:
- помідори – 3 кг;
- морква – 200 г;
- солодкий перець – 200 г;
- часник – 1 головка;
- зелень (базилік, кінза, петрушка, кріп) – за смаком;
- гострий перець – 1–2 стручки;
- вода – 1 л;
- сіль – 1 ст.л.;
- цукор – 4 ст.л.;
- оцет 9% – 2 ст.л. на літрову банку;
Спосіб приготування:
- Скласти помідори у банки та залити окропом, залишити на 15–20 хвилин.
- Подрібнити моркву, солодкий перець, часник та зелень у блендері або м’ясорубці.
- Злити з банок воду та заміряти її кількість.
- Додати до води сіль, цукор та подрібнену овочеву масу, перемішати.
- Поставити маринад на вогонь та варити 10 хвилин після закипання.
- Додати у банки оцет, залити киплячим маринадом, закатати та вкутати до охолодження.