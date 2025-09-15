Вяленые томаты в домашних условиях: итальянский деликатес без лишних усилий (видео)

Покоряет с первого кусочка

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, яркий вкус и универсальность. Из него готовят свежие салаты, соусы, запеканки, а также вкусные маринованные помидоры, давно ставшие классикой домашних заготовок.

Но сегодня мы предлагаем приготовить вяленые томаты в духовке — ароматную итальянскую вкусность, которая украсит любое блюдо. Это простой рецепт, позволяющий сохранить летний вкус помидоров надолго. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "natalia_shevchyk".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

помидоры сливки или черри – 1 кг;

оливковое масло – 150 мл;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 0,5 ч.л. (по желанию);

сухие травы (орегано, базилик, чабрец, розмарин) – 1 ч.л.;

чеснок – 2–3 зубчика;

свежие травы – по желанию;

Способ приготовления: