Укр

Вяленые томаты в домашних условиях: итальянский деликатес без лишних усилий (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасная, пикантная закуска
Прекрасная, пикантная закуска. Фото instagram.com

Покоряет с первого кусочка

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, яркий вкус и универсальность. Из него готовят свежие салаты, соусы, запеканки, а также вкусные маринованные помидоры, давно ставшие классикой домашних заготовок.

Но сегодня мы предлагаем приготовить вяленые томаты в духовке — ароматную итальянскую вкусность, которая украсит любое блюдо. Это простой рецепт, позволяющий сохранить летний вкус помидоров надолго. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "natalia_shevchyk".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры сливки или черри – 1 кг;
  • оливковое масло – 150 мл;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 0,5 ч.л. (по желанию);
  • сухие травы (орегано, базилик, чабрец, розмарин) – 1 ч.л.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • свежие травы – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Помыть и разрезать помидоры пополам или на четыре части.
  2. По желанию удалить лишний сок и семена для более быстрого подсушивания.
  3. Выложить помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
  4. Посыпать солью и излюбленными сухими травами, добавить сахар по желанию.
  5. Вялить в духовке при 90–100 °C 5–6 часов, пока они не станут сухими, но эластичными.
  6. Использовать сразу или хранить в стерильных банках с оливковым маслом, чесноком и свежими травами.
Теги:
#Томаты #Заготовка #Готовим дома