Вяленые томаты в домашних условиях: итальянский деликатес без лишних усилий (видео)
Покоряет с первого кусочка
Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, яркий вкус и универсальность. Из него готовят свежие салаты, соусы, запеканки, а также вкусные маринованные помидоры, давно ставшие классикой домашних заготовок.
Но сегодня мы предлагаем приготовить вяленые томаты в духовке — ароматную итальянскую вкусность, которая украсит любое блюдо. Это простой рецепт, позволяющий сохранить летний вкус помидоров надолго. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "natalia_shevchyk".
Как приготовить вяленые помидоры
Ингредиенты:
- помидоры сливки или черри – 1 кг;
- оливковое масло – 150 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 0,5 ч.л. (по желанию);
- сухие травы (орегано, базилик, чабрец, розмарин) – 1 ч.л.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- свежие травы – по желанию;
Способ приготовления:
- Помыть и разрезать помидоры пополам или на четыре части.
- По желанию удалить лишний сок и семена для более быстрого подсушивания.
- Выложить помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
- Посыпать солью и излюбленными сухими травами, добавить сахар по желанию.
- Вялить в духовке при 90–100 °C 5–6 часов, пока они не станут сухими, но эластичными.
- Использовать сразу или хранить в стерильных банках с оливковым маслом, чесноком и свежими травами.