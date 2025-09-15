В’ялені томати в домашніх умовах: італійський делікатес без зайвих зусиль (відео)
-
-
Підкорює з першого шматочка
Помідор — один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, яскравий смак та універсальність. З нього готують свіжі салати, соуси, запіканки, а також смачні мариновані помідори, які давно стали класикою домашніх заготівель.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати в’ялені томати у духовці — ароматну італійську смакоту, яка прикрасить будь-яку страву. Це простий рецепт, який дозволяє зберегти літній смак помідорів надовго. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "natalia_shevchyk".
Як приготувати в'ялені помідори
Інгредієнти:
- помідори сливки або чері – 1 кг;
- оливкова олія – 150 мл;
- сіль – 1 ч.л.;
- цукор – 0,5 ч.л. (за бажанням);
- сухі трави (орегано, базилік, чебрець, розмарин) – 1 ч.л.;
- часник – 2–3 зубчики;
- свіжі трави – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Помити та розрізати помідори навпіл або на чотири частини.
- За бажанням видалити зайвий сік та насіння для швидшого підсушування.
- Викласти помідори зрізом догори на деко, застелене пергаментом.
- Посипати сіллю та улюбленими сухими травами, додати цукор за бажанням.
- В’ялити у духовці при 90–100 °C 5–6 годин, доки вони стануть сухими, але еластичними.
- Використовувати одразу або зберігати у стерильних банках з оливковою олією, часником і свіжими травами.