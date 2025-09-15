В’ялені томати в домашніх умовах: італійський делікатес без зайвих зусиль (відео)

Підкорює з першого шматочка

Помідор — один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, яскравий смак та універсальність. З нього готують свіжі салати, соуси, запіканки, а також смачні мариновані помідори, які давно стали класикою домашніх заготівель.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати в’ялені томати у духовці — ароматну італійську смакоту, яка прикрасить будь-яку страву. Це простий рецепт, який дозволяє зберегти літній смак помідорів надовго. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "natalia_shevchyk".

Як приготувати в'ялені помідори

Інгредієнти:

помідори сливки або чері – 1 кг;

оливкова олія – 150 мл;

сіль – 1 ч.л.;

цукор – 0,5 ч.л. (за бажанням);

сухі трави (орегано, базилік, чебрець, розмарин) – 1 ч.л.;

часник – 2–3 зубчики;

свіжі трави – за бажанням;

Спосіб приготування: