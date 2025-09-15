Рус

В’ялені томати в домашніх умовах: італійський делікатес без зайвих зусиль (відео)

Марія Швець
Чудова, пікантна закуска
Чудова, пікантна закуска. Фото instagram.com

Підкорює з першого шматочка

Помідор — один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, яскравий смак та універсальність. З нього готують свіжі салати, соуси, запіканки, а також смачні мариновані помідори, які давно стали класикою домашніх заготівель.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати в’ялені томати у духовці — ароматну італійську смакоту, яка прикрасить будь-яку страву. Це простий рецепт, який дозволяє зберегти літній смак помідорів надовго. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "natalia_shevchyk".

Як приготувати в'ялені помідори

Інгредієнти:

  • помідори сливки або чері – 1 кг;
  • оливкова олія – 150 мл;
  • сіль – 1 ч.л.;
  • цукор – 0,5 ч.л. (за бажанням);
  • сухі трави (орегано, базилік, чебрець, розмарин) – 1 ч.л.;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • свіжі трави – за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Помити та розрізати помідори навпіл або на чотири частини.
  2. За бажанням видалити зайвий сік та насіння для швидшого підсушування.
  3. Викласти помідори зрізом догори на деко, застелене пергаментом.
  4. Посипати сіллю та улюбленими сухими травами, додати цукор за бажанням.
  5. В’ялити у духовці при 90–100 °C 5–6 годин, доки вони стануть сухими, але еластичними.
  6. Використовувати одразу або зберігати у стерильних банках з оливковою олією, часником і свіжими травами.
