Когда пироги уже надоели: приготовьте сироп из зеленого яблока для напитков и десертов (видео)
Освежающая основа для напитков и десертов
Яблоки – это один из самых популярных фруктов, используемых в десертах, выпечке и напитках. Из них готовят цукаты, варенье, компоты, а также моченые яблоки для долгого хранения и удовольствия в течение года.
Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматный сироп из зеленых яблок, который легко использовать в качестве освежающего напитка или как дополнение к коктейлям и десертам. Этот сироп сохранит свежий вкус яблок и придаст легкую кислинку любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "city_bartender".
Как приготовить сироп из зеленого яблока
Ингредиенты:
- зеленые яблоки – 3 шт.;
- цедра лайма – 1 шт. (по желанию);
- сахар – 300 г;
Способ приготовления:
- Вымыть яблоки и порезать их на маленькие кубики.
- Добавить сахар и цедру лайма в яблоки и перемешать.
- Переложить смесь в стеклянную банку или контейнер с крышкой.
- Оставить при комнатной температуре на 24 часа для выделения сока.
- Процедить сироп через марлю или сито, отделив яблочные кубики.
- Разлить готовый сироп в чистые бутылки и хранить в холодильнике до 21 дня.