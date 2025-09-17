Укр

Когда пироги уже надоели: приготовьте сироп из зеленого яблока для напитков и десертов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Натуральная альтернатива магазинным добавкам
Натуральная альтернатива магазинным добавкам. Фото instagram.com

Освежающая основа для напитков и десертов

Яблоки – это один из самых популярных фруктов, используемых в десертах, выпечке и напитках. Из них готовят цукаты, варенье, компоты, а также моченые яблоки для долгого хранения и удовольствия в течение года.

Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматный сироп из зеленых яблок, который легко использовать в качестве освежающего напитка или как дополнение к коктейлям и десертам. Этот сироп сохранит свежий вкус яблок и придаст легкую кислинку любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "city_bartender".

Как приготовить сироп из зеленого яблока

Ингредиенты:

  • зеленые яблоки – 3 шт.;
  • цедра лайма – 1 шт. (по желанию);
  • сахар – 300 г;

Способ приготовления:

  1. Вымыть яблоки и порезать их на маленькие кубики.
  2. Добавить сахар и цедру лайма в яблоки и перемешать.
  3. Переложить смесь в стеклянную банку или контейнер с крышкой.
  4. Оставить при комнатной температуре на 24 часа для выделения сока.
  5. Процедить сироп через марлю или сито, отделив яблочные кубики.
  6. Разлить готовый сироп в чистые бутылки и хранить в холодильнике до 21 дня.
Теги:
#Яблоко #Сироп #Готовим дома