Коли пироги вже набридли: приготуйте сироп із зеленого яблука для напоїв і десертів (відео)
Освіжаюча основа для напоїв і десертів
Яблука — це один із найпопулярніших фруктів, який використовують у десертах, випічці та напоях. З них готують цукати, варення, компоти, а також мочені яблука для довгого зберігання та насолоди протягом року.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматний сироп із зелених яблук, який легко використовувати як освіжаючий напій або як додаток до коктейлів та десертів. Цей сироп збереже свіжий смак яблук і додасть легку кислинку будь-якій страві. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "city_bartender".
Як приготувати сироп із зеленого яблука
Інгредієнти:
- зелені яблука – 3 шт.;
- цедра лайму – 1 шт. (за бажанням);
- цукор – 300 г;
Спосіб приготування:
- Вимити яблука та нарізати їх на невеликі кубики.
- Додати цукор та цедру лайму до яблук і перемішати.
- Перекласти суміш у скляну банку або контейнер із кришкою.
- Залишити при кімнатній температурі на 24 години для виділення соку.
- Процідити сироп через марлю або сито, відокремивши яблучні кубики.
- Розлити готовий сироп у чисті пляшки та зберігати в холодильнику до 21 дня.