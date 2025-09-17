Коли пироги вже набридли: приготуйте сироп із зеленого яблука для напоїв і десертів (відео)

Освіжаюча основа для напоїв і десертів

Яблука — це один із найпопулярніших фруктів, який використовують у десертах, випічці та напоях. З них готують цукати, варення, компоти, а також мочені яблука для довгого зберігання та насолоди протягом року.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматний сироп із зелених яблук, який легко використовувати як освіжаючий напій або як додаток до коктейлів та десертів. Цей сироп збереже свіжий смак яблук і додасть легку кислинку будь-якій страві. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "city_bartender".

Як приготувати сироп із зеленого яблука

Інгредієнти:

зелені яблука – 3 шт.;

цедра лайму – 1 шт. (за бажанням);

цукор – 300 г;

Спосіб приготування: