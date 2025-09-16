Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)

Закуска, которую очень легко приготовить
Помидор — универсальный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, маринадов и различных заготовок. Из него готовят помидоры по-грузински, аджику, лечо и другие ароматные закуски.
Сегодня мы предлагаем быстрый рецепт малосольных помидоров в пакете, позволяющий получить сочные и ароматные овощи всего за один час. Такая закуска получается очень проста в приготовлении и идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_delicious_recipes".
Как приготовить помидоры в пакете
Ингредиенты:
- томаты – 1 кг;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 0,5 ст. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- зелень (петрушка, укроп) – 40 г;
- черный перец горошком – по вкусу;
Способ приготовления:
- Помыть томаты и обсушить бумажным полотенцем.
- Положить помидоры в большой полиэтиленовый пакет.
- Добавить соль, сахар, раздавленный чеснок, зелень и чёрный перец.
- Плотно закрыть пакет и аккуратно перемешать, стряхивая несколько раз.
- Оставить помидоры мариноваться при комнатной температуре 1 час.
- По истечении времени раскрыть пакет и подавать малосольные помидоры на стол.