Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)

Мария Швец
Невероятно быстро и вкусно
Невероятно быстро и вкусно. Фото instagram.com

Закуска, которую очень легко приготовить

Помидор — универсальный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, маринадов и различных заготовок. Из него готовят помидоры по-грузински, аджику, лечо и другие ароматные закуски.

Сегодня мы предлагаем быстрый рецепт малосольных помидоров в пакете, позволяющий получить сочные и ароматные овощи всего за один час. Такая закуска получается очень проста в приготовлении и идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_delicious_recipes".

Как приготовить помидоры в пакете

Ингредиенты:

  • томаты – 1 кг;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 0,5 ст. л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • зелень (петрушка, укроп) – 40 г;
  • черный перец горошком – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Помыть томаты и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Положить помидоры в большой полиэтиленовый пакет.
  3. Добавить соль, сахар, раздавленный чеснок, зелень и чёрный перец.
  4. Плотно закрыть пакет и аккуратно перемешать, стряхивая несколько раз.
  5. Оставить помидоры мариноваться при комнатной температуре 1 час.
  6. По истечении времени раскрыть пакет и подавать малосольные помидоры на стол.
