Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)

Закуска, которую очень легко приготовить

Помидор — универсальный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, маринадов и различных заготовок. Из него готовят помидоры по-грузински, аджику, лечо и другие ароматные закуски.

Сегодня мы предлагаем быстрый рецепт малосольных помидоров в пакете, позволяющий получить сочные и ароматные овощи всего за один час. Такая закуска получается очень проста в приготовлении и идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_delicious_recipes".

Как приготовить помидоры в пакете

Ингредиенты:

томаты – 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 0,5 ст. л.;

чеснок – 3 зубчика;

зелень (петрушка, укроп) – 40 г;

черный перец горошком – по вкусу;

Способ приготовления: