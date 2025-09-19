Аромат лета в банке: помидоры с базиликом по простому рецепту (видео)

Помидоры на зиму с базиликом и чесноком получаются невероятно ароматными, насыщенными вкусом

Помидор – универсальный овощ, из которого готовят множество закусок, соусов и заготовок на зиму. В частности, из него часто делают квашеные помидоры, похожие на хранящиеся в бочках. Сочные и ароматные, они отлично дополняют любые блюда зимой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры с базиликом – простой и быстрый вариант домашней консервации, который наполнит ваш стол свежим ароматом лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить помидоры с базиликом

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

перец чили – 1 шт. по желанию;

соль – 1 ч.л. с горкой;

сахар – 1 ст.л. с горкой;

уксус 9% – 1 ст.л.;

Способ приготовления: