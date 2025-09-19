Аромат лета в банке: помидоры с базиликом по простому рецепту (видео)
Помидоры на зиму с базиликом и чесноком получаются невероятно ароматными, насыщенными вкусом
Помидор – универсальный овощ, из которого готовят множество закусок, соусов и заготовок на зиму. В частности, из него часто делают квашеные помидоры, похожие на хранящиеся в бочках. Сочные и ароматные, они отлично дополняют любые блюда зимой.
Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры с базиликом – простой и быстрый вариант домашней консервации, который наполнит ваш стол свежим ароматом лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как приготовить помидоры с базиликом
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- лавровый лист – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец чили – 1 шт. по желанию;
- соль – 1 ч.л. с горкой;
- сахар – 1 ст.л. с горкой;
- уксус 9% – 1 ст.л.;
Способ приготовления:
- Промыть помидоры и приготовить банки;
- Выложить лавровый лист, чеснок и перец чили на дно банок;
- Плотно уложить помидоры, посыпать солью и сахаром;
- Залить уксусом и залить крутым кипятком на 15 минут для предварительной обработки;
- Слить воду, долить свежий кипяток и закатать крышками;
- Дать банкам остыть в перевернутом состоянии до полного охлаждения.