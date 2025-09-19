Укр

Аромат лета в банке: помидоры с базиликом по простому рецепту (видео)

Мария Швец
Оригинальные, самые вкусные на праздничный стол или ужин
Фото instagram.com

Помидоры на зиму с базиликом и чесноком получаются невероятно ароматными, насыщенными вкусом

Помидор – универсальный овощ, из которого готовят множество закусок, соусов и заготовок на зиму. В частности, из него часто делают квашеные помидоры, похожие на хранящиеся в бочках. Сочные и ароматные, они отлично дополняют любые блюда зимой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры с базиликом – простой и быстрый вариант домашней консервации, который наполнит ваш стол свежим ароматом лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить помидоры с базиликом

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • перец чили – 1 шт. по желанию;
  • соль – 1 ч.л. с горкой;
  • сахар – 1 ст.л. с горкой;
  • уксус 9% – 1 ст.л.;

Способ приготовления:

  1. Промыть помидоры и приготовить банки;
  2. Выложить лавровый лист, чеснок и перец чили на дно банок;
  3. Плотно уложить помидоры, посыпать солью и сахаром;
  4. Залить уксусом и залить крутым кипятком на 15 минут для предварительной обработки;
  5. Слить воду, долить свежий кипяток и закатать крышками;
  6. Дать банкам остыть в перевернутом состоянии до полного охлаждения.
