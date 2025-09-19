Аромат літа в банці: помідори з базиліком за простим рецептом (відео)
Помідори на зиму з базиліком та часником виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком
Помідор — універсальний овоч, з якого готують безліч закусок, соусів і заготівель на зиму. Зокрема, з нього часто роблять квашені помідори, схожі на ті, що зберігають у бочках. Соковиті та ароматні, вони чудово доповнюють будь-які страви взимку.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори з базиліком — простий і швидкий варіант домашньої консервації, який наповнить ваш стіл свіжим ароматом літа. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".
Як приготувати помідори з базиліком
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- лавровий лист – 2 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- перець чілі – 1 шт. за бажанням;
- сіль – 1 ч.л. з гіркою;
- цукор – 1 ст.л. з гіркою;
- оцет 9% – 1 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Промити помідори та підготувати банки;
- Викласти лавровий лист, часник і перець чілі на дно банок;
- Щільно укласти помідори, посипати сіллю та цукром;
- Залити оцтом і залити окропом на 15 хвилин для попередньої обробки;
- Злити воду, долити свіжий окріп і закатати кришками;
- Дати банкам охолонути в перевернутому стані до повного остудження.