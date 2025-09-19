Рус

Аромат літа в банці: помідори з базиліком за простим рецептом (відео)

Марія Швець
Помідори на зиму з базиліком та часником виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком

Помідор — універсальний овоч, з якого готують безліч закусок, соусів і заготівель на зиму. Зокрема, з нього часто роблять квашені помідори, схожі на ті, що зберігають у бочках. Соковиті та ароматні, вони чудово доповнюють будь-які страви взимку.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори з базиліком — простий і швидкий варіант домашньої консервації, який наповнить ваш стіл свіжим ароматом літа. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати помідори з базиліком

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • перець чілі – 1 шт. за бажанням;
  • сіль – 1 ч.л. з гіркою;
  • цукор – 1 ст.л. з гіркою;
  • оцет 9% – 1 ст.л.;

Спосіб приготування:

  1. Промити помідори та підготувати банки;
  2. Викласти лавровий лист, часник і перець чілі на дно банок;
  3. Щільно укласти помідори, посипати сіллю та цукром;
  4. Залити оцтом і залити окропом на 15 хвилин для попередньої обробки;
  5. Злити воду, долити свіжий окріп і закатати кришками;
  6. Дати банкам охолонути в перевернутому стані до повного остудження.
