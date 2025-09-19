Аромат літа в банці: помідори з базиліком за простим рецептом (відео)

Помідори на зиму з базиліком та часником виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком

Помідор — універсальний овоч, з якого готують безліч закусок, соусів і заготівель на зиму. Зокрема, з нього часто роблять квашені помідори, схожі на ті, що зберігають у бочках. Соковиті та ароматні, вони чудово доповнюють будь-які страви взимку.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори з базиліком — простий і швидкий варіант домашньої консервації, який наповнить ваш стіл свіжим ароматом літа. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати помідори з базиліком

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

лавровий лист – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

перець чілі – 1 шт. за бажанням;

сіль – 1 ч.л. з гіркою;

цукор – 1 ст.л. з гіркою;

оцет 9% – 1 ст.л.;

Спосіб приготування: