Перец для фарширования на зиму: сохраняет форму и готовится очень просто

Наталья Граковская
Заготовка перца для фарширования
Заготовка перца для фарширования. Фото Скриншот YouTube

Идеальный способ приготовить перец для фарширования на зиму

Если вы уже закрыли лечо из перца, попробуйте заготовить его для фарширования. Овощи в банках остаются упругими, сочными, сохраняют вкус и форму. В любой момент вы сможете открыть баночку и приготовить фаршированный перец.

Рецептом перца для фарширования на зиму поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты

  • перец сладкий среднего размера – 6 кг;
  • лимонная кислота – 1 ч. л. на банку;
  • вода – для бланширования и заливки.

Этапы приготовления

  1. Тщательно помойте сладкий перец, а затем очистите его от семян.
  2. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Снимите кастрюлю с огня, высыпьте туда очищенный перец и прижмите его шумовкой, чтобы он полностью был покрыт водой. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. За это время перец станет мягким и эластичным, но сохранит форму.
  3. Через 15 минут достаньте перец шумовкой. Дайте ему немного остыть и плотно разложите в стерилизованные 3-литровые банки.
  4. В каждую банку добавьте по чайной ложке лимонной кислоты.
  5. Залейте банки с перцем кипятком. Прижмите перец ножом или ложкой, чтобы вода равномерно распределилась, а внутри перчин не осталось пустот. Долейте воду доверху.
  6. Накройте банки крышками и плотно закрутите.
  7. Переверните закрученные банки вверх дном, хорошо укутайте их и оставьте так до полного остывания.
