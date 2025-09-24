Перец для фарширования на зиму: сохраняет форму и готовится очень просто
-
-
Идеальный способ приготовить перец для фарширования на зиму
Если вы уже закрыли лечо из перца, попробуйте заготовить его для фарширования. Овощи в банках остаются упругими, сочными, сохраняют вкус и форму. В любой момент вы сможете открыть баночку и приготовить фаршированный перец.
Рецептом перца для фарширования на зиму поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.
Ингредиенты
- перец сладкий среднего размера – 6 кг;
- лимонная кислота – 1 ч. л. на банку;
- вода – для бланширования и заливки.
Этапы приготовления
- Тщательно помойте сладкий перец, а затем очистите его от семян.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения. Снимите кастрюлю с огня, высыпьте туда очищенный перец и прижмите его шумовкой, чтобы он полностью был покрыт водой. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. За это время перец станет мягким и эластичным, но сохранит форму.
- Через 15 минут достаньте перец шумовкой. Дайте ему немного остыть и плотно разложите в стерилизованные 3-литровые банки.
- В каждую банку добавьте по чайной ложке лимонной кислоты.
- Залейте банки с перцем кипятком. Прижмите перец ножом или ложкой, чтобы вода равномерно распределилась, а внутри перчин не осталось пустот. Долейте воду доверху.
- Накройте банки крышками и плотно закрутите.
- Переверните закрученные банки вверх дном, хорошо укутайте их и оставьте так до полного остывания.