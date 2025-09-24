Перец для фарширования на зиму: сохраняет форму и готовится очень просто

Идеальный способ приготовить перец для фарширования на зиму

Если вы уже закрыли лечо из перца, попробуйте заготовить его для фарширования. Овощи в банках остаются упругими, сочными, сохраняют вкус и форму. В любой момент вы сможете открыть баночку и приготовить фаршированный перец.

Рецептом перца для фарширования на зиму поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты

перец сладкий среднего размера – 6 кг;

лимонная кислота – 1 ч. л. на банку;

вода – для бланширования и заливки.

Этапы приготовления