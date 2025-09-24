Рус

Перець для фарширування на зиму: зберігає форму і готується дуже просто

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заготівля перцю для фарширування
Заготівля перцю для фарширування. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний спосіб заготовити перець для фарширування на зиму

Якщо ви вже закрили лечо з перцю, спробуйте заготовити його також для фарширування. Овочі в банках залишаються пружними, соковитими, зберігають смак та форму. У будь-який момент ви зможете відкрити баночку і приготувати фарширований перець.

Рецептом перцю для фарширування на зиму поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти

  • перець солодкий середнього розміру — 6 кг;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. на банку;
  • вода — для бланшування та заливки.

Етапи приготування

  1. Ретельно помийте солодкий перець, а потім очистьте його від насіння.
  2. У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, висипте туди очищений перець і притисніть його шумівкою, щоб він повністю був покритий водою. Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин. За цей час перець стане м’яким та еластичним, але збереже форму.
  3. Через 15 хвилин дістаньте перець шумівкою. Дайте йому трохи охолонути та щільно розкладіть у стерилізовані 3-літрові банки.
  4. У кожну банку додайте по чайній ложці лимонної кислоти.
  5. Залийте банки з перцем окропом. Притисніть перець ножем або ложкою, щоб вода рівномірно розподілилася, а всередині перчин не залишилося порожнин. Долийте воду доверху.
  6. Накрийте банки кришками і щільно закрутіть.
  7. Переверніть закручені банки догори дном, добре вкутайте їх і залиште так до повного охолодження.
Теги:
#Рецепти #Перець #Консервація