Перець для фарширування на зиму: зберігає форму і готується дуже просто
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний спосіб заготовити перець для фарширування на зиму
Якщо ви вже закрили лечо з перцю, спробуйте заготовити його також для фарширування. Овочі в банках залишаються пружними, соковитими, зберігають смак та форму. У будь-який момент ви зможете відкрити баночку і приготувати фарширований перець.
Рецептом перцю для фарширування на зиму поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.
Інгредієнти
- перець солодкий середнього розміру — 6 кг;
- лимонна кислота — 1 ч. л. на банку;
- вода — для бланшування та заливки.
Етапи приготування
- Ретельно помийте солодкий перець, а потім очистьте його від насіння.
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, висипте туди очищений перець і притисніть його шумівкою, щоб він повністю був покритий водою. Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин. За цей час перець стане м’яким та еластичним, але збереже форму.
- Через 15 хвилин дістаньте перець шумівкою. Дайте йому трохи охолонути та щільно розкладіть у стерилізовані 3-літрові банки.
- У кожну банку додайте по чайній ложці лимонної кислоти.
- Залийте банки з перцем окропом. Притисніть перець ножем або ложкою, щоб вода рівномірно розподілилася, а всередині перчин не залишилося порожнин. Долийте воду доверху.
- Накрийте банки кришками і щільно закрутіть.
- Переверніть закручені банки догори дном, добре вкутайте їх і залиште так до повного охолодження.