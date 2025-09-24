Перець для фарширування на зиму: зберігає форму і готується дуже просто

Ідеальний спосіб заготовити перець для фарширування на зиму

Якщо ви вже закрили лечо з перцю, спробуйте заготовити його також для фарширування. Овочі в банках залишаються пружними, соковитими, зберігають смак та форму. У будь-який момент ви зможете відкрити баночку і приготувати фарширований перець.

Рецептом перцю для фарширування на зиму поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти

перець солодкий середнього розміру — 6 кг;

лимонна кислота — 1 ч. л. на банку;

вода — для бланшування та заливки.

Етапи приготування