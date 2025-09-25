Помидоры в томатном соке: секрет сочных овощей, которые сразу исчезнут со стола (видео)

Такие помидоры обязательно привлекут ваших гостей

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, широко используемый в свежих салатах, соусах и консервации. Из него готовят разные заготовки, в том числе помидоры кусочками в банках, удобно добавлять в супы, рагу и пасту.

Но сегодня мы предлагаем особый рецепт помидоров в собственном соке, позволяющий сохранить естественный вкус овощу и удовольствие от натурального аромата. Это блюдо идеально подходит для быстрого приготовления блюд зимой, когда хочется свежих летних ноток. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить помидоры в томатном соке

Ингредиенты:

помидоры – 500 г;

чеснок – 2 зубчика;

смесь перцев горошком – 10 шт.;

гвоздика – 1 шт.;

лавровый лист – 1/2 шт.;

соль – 10 г;

сахар – 40 г;

уксус 9% – 25 мл;

томатный сок – 500-700 мл;

Способ приготовления: