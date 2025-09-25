Укр

Помидоры в томатном соке: секрет сочных овощей, которые сразу исчезнут со стола (видео)

Простые, быстрые, вкусные, от дешевых продуктов
Простые, быстрые, вкусные, от дешевых продуктов. Фото instagram.com

Такие помидоры обязательно привлекут ваших гостей

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, широко используемый в свежих салатах, соусах и консервации. Из него готовят разные заготовки, в том числе помидоры кусочками в банках, удобно добавлять в супы, рагу и пасту.

Но сегодня мы предлагаем особый рецепт помидоров в собственном соке, позволяющий сохранить естественный вкус овощу и удовольствие от натурального аромата. Это блюдо идеально подходит для быстрого приготовления блюд зимой, когда хочется свежих летних ноток. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить помидоры в томатном соке

Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • смесь перцев горошком – 10 шт.;
  • гвоздика – 1 шт.;
  • лавровый лист – 1/2 шт.;
  • соль – 10 г;
  • сахар – 40 г;
  • уксус 9% – 25 мл;
  • томатный сок – 500-700 мл;

Способ приготовления:

  1. Пропарить банки с помидорами 10 мин.
  2. Положить на дно каждой банки чеснок, перец, гвоздику и лавровый лист.
  3. Выложить помидоры плотно в банки.
  4. Залить банки кипящим томатным соком и дать постоять несколько минут.
  5. Слить сок в кастрюлю, добавить соль, сахар, довести до кипения и прокипятить 3-5 мин.
  6. Добавить уксус, разлить горячий маринад по банкам и закрыть крышками.
