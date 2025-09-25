Помидоры в томатном соке: секрет сочных овощей, которые сразу исчезнут со стола (видео)
Такие помидоры обязательно привлекут ваших гостей
Помидор – один из самых популярных овощей в мире, широко используемый в свежих салатах, соусах и консервации. Из него готовят разные заготовки, в том числе помидоры кусочками в банках, удобно добавлять в супы, рагу и пасту.
Но сегодня мы предлагаем особый рецепт помидоров в собственном соке, позволяющий сохранить естественный вкус овощу и удовольствие от натурального аромата. Это блюдо идеально подходит для быстрого приготовления блюд зимой, когда хочется свежих летних ноток. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить помидоры в томатном соке
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- смесь перцев горошком – 10 шт.;
- гвоздика – 1 шт.;
- лавровый лист – 1/2 шт.;
- соль – 10 г;
- сахар – 40 г;
- уксус 9% – 25 мл;
- томатный сок – 500-700 мл;
Способ приготовления:
- Пропарить банки с помидорами 10 мин.
- Положить на дно каждой банки чеснок, перец, гвоздику и лавровый лист.
- Выложить помидоры плотно в банки.
- Залить банки кипящим томатным соком и дать постоять несколько минут.
- Слить сок в кастрюлю, добавить соль, сахар, довести до кипения и прокипятить 3-5 мин.
- Добавить уксус, разлить горячий маринад по банкам и закрыть крышками.