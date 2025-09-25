Рус

Помідори в томатному соку: секрет соковитих овочів, які одразу зникнуть зі столу (відео)

Марія Швець
Прості, швидкі, дуже смачні, від дешевих продуктів
Прості, швидкі, дуже смачні, від дешевих продуктів. Фото instagram.com

Такі помідори обов'язково привернуть увагу ваших гостей

Помідор – один із найпопулярніших овочів у світі, який широко використовують у свіжих салатах, соусах та консервації. З нього готують різні заготівлі, зокрема помідори шматочками у банках, які зручно додавати у супи, рагу та пасту.

Але сьогодні ми пропонуємо особливий рецепт помідорів у власному соку, який дозволяє зберегти природний смак овочу та насолоду від натурального аромату. Ця страва ідеально підходить для швидкого приготування страв взимку, коли хочеться свіжих літніх ноток. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати помідори у томатному соку

Інгредієнти:

  • помідори – 500 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • суміш перців горошком – 10 шт.;
  • гвоздика – 1 шт.;
  • лавровий лист – 1/2 шт.;
  • сіль – 10 г;
  • цукор – 40 г;
  • оцет 9% – 25 мл;
  • томатний сік – 500-700 мл;

Спосіб приготування:

  1. Пропарити банки з помідорами 10 хв.
  2. Покласти на дно кожної банки часник, перець, гвоздику та лавровий лист.
  3. Викласти помідори щільно в банки.
  4. Залити банки киплячим томатним соком і дати постояти кілька хвилин.
  5. Злити сік в каструлю, додати сіль, цукор, довести до кипіння і прокип'ятити 3-5 хв.
  6. Додати оцет, розлити гарячий маринад по банках і закрити кришками.
