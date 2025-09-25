Помідори в томатному соку: секрет соковитих овочів, які одразу зникнуть зі столу (відео)

Такі помідори обов'язково привернуть увагу ваших гостей

Помідор – один із найпопулярніших овочів у світі, який широко використовують у свіжих салатах, соусах та консервації. З нього готують різні заготівлі, зокрема помідори шматочками у банках, які зручно додавати у супи, рагу та пасту.

Але сьогодні ми пропонуємо особливий рецепт помідорів у власному соку, який дозволяє зберегти природний смак овочу та насолоду від натурального аромату. Ця страва ідеально підходить для швидкого приготування страв взимку, коли хочеться свіжих літніх ноток. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати помідори у томатному соку

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

часник – 2 зубчики;

суміш перців горошком – 10 шт.;

гвоздика – 1 шт.;

лавровий лист – 1/2 шт.;

сіль – 10 г;

цукор – 40 г;

оцет 9% – 25 мл;

томатний сік – 500-700 мл;

Спосіб приготування: