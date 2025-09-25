Помідори в томатному соку: секрет соковитих овочів, які одразу зникнуть зі столу (відео)
Такі помідори обов'язково привернуть увагу ваших гостей
Помідор – один із найпопулярніших овочів у світі, який широко використовують у свіжих салатах, соусах та консервації. З нього готують різні заготівлі, зокрема помідори шматочками у банках, які зручно додавати у супи, рагу та пасту.
Але сьогодні ми пропонуємо особливий рецепт помідорів у власному соку, який дозволяє зберегти природний смак овочу та насолоду від натурального аромату. Ця страва ідеально підходить для швидкого приготування страв взимку, коли хочеться свіжих літніх ноток. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати помідори у томатному соку
Інгредієнти:
- помідори – 500 г;
- часник – 2 зубчики;
- суміш перців горошком – 10 шт.;
- гвоздика – 1 шт.;
- лавровий лист – 1/2 шт.;
- сіль – 10 г;
- цукор – 40 г;
- оцет 9% – 25 мл;
- томатний сік – 500-700 мл;
Спосіб приготування:
- Пропарити банки з помідорами 10 хв.
- Покласти на дно кожної банки часник, перець, гвоздику та лавровий лист.
- Викласти помідори щільно в банки.
- Залити банки киплячим томатним соком і дати постояти кілька хвилин.
- Злити сік в каструлю, додати сіль, цукор, довести до кипіння і прокип'ятити 3-5 хв.
- Додати оцет, розлити гарячий маринад по банках і закрити кришками.