Укр

Чем заменить традиционный "Оливье": рецепт салата "Мария" с овощами и сыром

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат "Мария"
Салат "Мария". Фото Скриншот YouTube

Рецепт свежего и сытного салата

Если вы ищете интересную альтернативу традиционному Оливье, стоит попробовать салат "Мария". Он получается не менее сытным и праздничным, но благодаря свежим овощам и зелени имеет более свежий вкус. Готовится салат очень просто и быстро. Он подойдет и для праздничного стола, и для семейного ужина.

Рецептом поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты

  • колбаса — 150 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • огурцы – 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • кинза — пучок;
  • кукуруза консервированная – 1 б.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль – по своему вкусу.

Как приготовить салат "Мария"

  1. Колбасу и сыр нарежьте тонкой соломкой.
  2. Огурцы нарежьте треугольниками, очистите помидор от серединки и нарежьте соломкой.
  3. Яйца также нарежьте соломкой, измельчите кинзу.
  4. Смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте кукурузу и майонез. Хорошо перемешайте, добавьте соль по своему вкусу.
Теги:
#Рецепты #Колбаса #Салаты