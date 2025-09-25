Чем заменить традиционный "Оливье": рецепт салата "Мария" с овощами и сыром

Рецепт свежего и сытного салата

Если вы ищете интересную альтернативу традиционному Оливье, стоит попробовать салат "Мария". Он получается не менее сытным и праздничным, но благодаря свежим овощам и зелени имеет более свежий вкус. Готовится салат очень просто и быстро. Он подойдет и для праздничного стола, и для семейного ужина.

Рецептом поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты

колбаса — 150 г;

сыр твердый — 150 г;

огурцы – 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

яйца вареные — 2-3 шт.;

кинза — пучок;

кукуруза консервированная – 1 б.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль – по своему вкусу.

Как приготовить салат "Мария"