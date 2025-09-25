Чем заменить традиционный "Оливье": рецепт салата "Мария" с овощами и сыром
Рецепт свежего и сытного салата
Если вы ищете интересную альтернативу традиционному Оливье, стоит попробовать салат "Мария". Он получается не менее сытным и праздничным, но благодаря свежим овощам и зелени имеет более свежий вкус. Готовится салат очень просто и быстро. Он подойдет и для праздничного стола, и для семейного ужина.
Рецептом поделились на портале Gospodynka.
Ингредиенты
- колбаса — 150 г;
- сыр твердый — 150 г;
- огурцы – 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- кинза — пучок;
- кукуруза консервированная – 1 б.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль – по своему вкусу.
Как приготовить салат "Мария"
- Колбасу и сыр нарежьте тонкой соломкой.
- Огурцы нарежьте треугольниками, очистите помидор от серединки и нарежьте соломкой.
- Яйца также нарежьте соломкой, измельчите кинзу.
- Смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте кукурузу и майонез. Хорошо перемешайте, добавьте соль по своему вкусу.