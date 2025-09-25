Рус

Чим замінити традиційний "Олів’є": рецепт салату "Марія" з овочами та сиром

Наталя Граковська
Салат "Марія"
Салат "Марія". Фото Скріншот YouTube

Рецепт свіжого і ситного салату

Якщо ви шукаєте цікаву альтернативу традиційному "Олів’є", варто спробувати салат "Марія". Він виходить не менш ситним і святковим, але завдяки свіжим овочам і зелені має більш свіжий смак. Готується салат дуже просто та швидко. Він підійде і для святкового столу, і для сімейної вечері.

Рецептом поділилися на порталі Gospodynka.

Інгредієнти

  • ковбаса — 150 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • кінза — пучок;
  • кукурудза консервована — 1 б.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Як приготувати салат "Марія"

  1. Ковбасу та сир наріжте тонкою соломкою.
  2. Огірки наріжте трикутниками, помідор очистіть від серединки та наріжте соломкою.
  3. Яйця також наріжте соломкою, подрібніть кінзу.
  4. Змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте кукурудзу та майонез. Добре перемішайте, додайте сіль до свого смаку.
