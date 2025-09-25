Чим замінити традиційний "Олів’є": рецепт салату "Марія" з овочами та сиром
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт свіжого і ситного салату
Якщо ви шукаєте цікаву альтернативу традиційному "Олів’є", варто спробувати салат "Марія". Він виходить не менш ситним і святковим, але завдяки свіжим овочам і зелені має більш свіжий смак. Готується салат дуже просто та швидко. Він підійде і для святкового столу, і для сімейної вечері.
Рецептом поділилися на порталі Gospodynka.
Інгредієнти
- ковбаса — 150 г;
- сир твердий — 150 г;
- огірки — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- кінза — пучок;
- кукурудза консервована — 1 б.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Як приготувати салат "Марія"
- Ковбасу та сир наріжте тонкою соломкою.
- Огірки наріжте трикутниками, помідор очистіть від серединки та наріжте соломкою.
- Яйця також наріжте соломкою, подрібніть кінзу.
- Змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте кукурудзу та майонез. Добре перемішайте, додайте сіль до свого смаку.