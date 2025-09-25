Чим замінити традиційний "Олів’є": рецепт салату "Марія" з овочами та сиром

Рецепт свіжого і ситного салату

Якщо ви шукаєте цікаву альтернативу традиційному "Олів’є", варто спробувати салат "Марія". Він виходить не менш ситним і святковим, але завдяки свіжим овочам і зелені має більш свіжий смак. Готується салат дуже просто та швидко. Він підійде і для святкового столу, і для сімейної вечері.

Рецептом поділилися на порталі Gospodynka.

Інгредієнти

ковбаса — 150 г;

сир твердий — 150 г;

огірки — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

яйця варені — 2–3 шт.;

кінза — пучок;

кукурудза консервована — 1 б.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Як приготувати салат "Марія"