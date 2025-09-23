Укр

Галета с яблоками: как приготовить идеальную карамельную начинку (видео)

Мария Швец
Вкусная и очень быстрая сладкая выпечка на каждый день
Вкусная и очень быстрая сладкая выпечка на каждый день. Фото instagram.com

Фруктовая нежность в каждом кусочке

Яблоки – сочный и ароматный фрукт, из которого готовят десерты, пироги и печеные блюда. Одним из самых вкусных вариантов являются печеные яблоки в хрустящем тесте, которые хорошо сочетаются с корицей и карамелью.

Сегодня мы предлагаем приготовить яблочную галету – простой и эффектный десерт, не требующий сложных ингредиентов. Этот рецепт идеально подойдет как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the_blosssom".

Как приготовить галеты с яблоками

Ингредиенты (на 2 галеты):

  • мука – 250 г;
  • холодное сливочное масло – 150 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • яблоки – 4-5 шт.;
  • сахар для начинки – 3-4 ст. л.;
  • желток для смазки – 1 шт.;
  • молоко – 1 ч. л. (по желанию для разведения желтка);

Способ приготовления:

  1. Нарезать холодное масло, добавить в муку, быстро перетереть в крошку.
  2. Добавить сахар, сметану и соль, замесить мягкое тесто; при необходимости добавить оставшуюся муку.
  3. Разделить тесто на две части и раскатать в тонкие пласты.
  4. Яблоки порезать и карамелизовать на сковороде с сахаром; по желанию добавить корицу.
  5. Выложить начинку на тесто, оставляя открытые края, сформовать галеты и смазать желтком с молоком.
  6. Выпекать в разогретой до 190°C духовке 25–40 минут до золотистой корочки.
