Галета с яблоками: как приготовить идеальную карамельную начинку (видео)
Читати українською
Фруктовая нежность в каждом кусочке
Яблоки – сочный и ароматный фрукт, из которого готовят десерты, пироги и печеные блюда. Одним из самых вкусных вариантов являются печеные яблоки в хрустящем тесте, которые хорошо сочетаются с корицей и карамелью.
Сегодня мы предлагаем приготовить яблочную галету – простой и эффектный десерт, не требующий сложных ингредиентов. Этот рецепт идеально подойдет как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the_blosssom".
Как приготовить галеты с яблоками
Ингредиенты (на 2 галеты):
- мука – 250 г;
- холодное сливочное масло – 150 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- щепотка соли;
- яблоки – 4-5 шт.;
- сахар для начинки – 3-4 ст. л.;
- желток для смазки – 1 шт.;
- молоко – 1 ч. л. (по желанию для разведения желтка);
Способ приготовления:
- Нарезать холодное масло, добавить в муку, быстро перетереть в крошку.
- Добавить сахар, сметану и соль, замесить мягкое тесто; при необходимости добавить оставшуюся муку.
- Разделить тесто на две части и раскатать в тонкие пласты.
- Яблоки порезать и карамелизовать на сковороде с сахаром; по желанию добавить корицу.
- Выложить начинку на тесто, оставляя открытые края, сформовать галеты и смазать желтком с молоком.
- Выпекать в разогретой до 190°C духовке 25–40 минут до золотистой корочки.