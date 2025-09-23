Галета с яблоками: как приготовить идеальную карамельную начинку (видео)

Фруктовая нежность в каждом кусочке

Яблоки – сочный и ароматный фрукт, из которого готовят десерты, пироги и печеные блюда. Одним из самых вкусных вариантов являются печеные яблоки в хрустящем тесте, которые хорошо сочетаются с корицей и карамелью.

Сегодня мы предлагаем приготовить яблочную галету – простой и эффектный десерт, не требующий сложных ингредиентов. Этот рецепт идеально подойдет как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the_blosssom".

Как приготовить галеты с яблоками

Ингредиенты (на 2 галеты):

мука – 250 г;

холодное сливочное масло – 150 г;

сахар – 2 ст. л.;

сметана – 2-3 ст. л.;

щепотка соли;

яблоки – 4-5 шт.;

сахар для начинки – 3-4 ст. л.;

желток для смазки – 1 шт.;

молоко – 1 ч. л. (по желанию для разведения желтка);

Способ приготовления: