Банки не понадобятся: как засолить помидоры в пластиковом ведре (видео)

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это сочный и универсальный овощ, который используют для приготовления салатов, соусов и домашних заготовок. Из него получаются невероятно вкусные закуски, в том числе помидоры по-армянски с пряными травами и специями.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – квашеные помидоры в ведрах, которые сохраняют свежесть и аромат до поздней осени. Эта консервация проста в приготовлении, а вкус получается насыщенным, сочным и немного пикантным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".

Как вкусно заквасить помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг;

листья хрена – 5–6 шт.;

листья смородины – 5–6 шт.;

листья вишни – 5–6 шт.;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 4–5 зубчиков;

вода – 10 л;

соль – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

Способ приготовления: