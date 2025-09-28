Банки не понадобятся: как засолить помидоры в пластиковом ведре (видео)
-
-
Прекрасная летняя заготовка
Помидор – это сочный и универсальный овощ, который используют для приготовления салатов, соусов и домашних заготовок. Из него получаются невероятно вкусные закуски, в том числе помидоры по-армянски с пряными травами и специями.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – квашеные помидоры в ведрах, которые сохраняют свежесть и аромат до поздней осени. Эта консервация проста в приготовлении, а вкус получается насыщенным, сочным и немного пикантным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".
Как вкусно заквасить помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 5 кг;
- листья хрена – 5–6 шт.;
- листья смородины – 5–6 шт.;
- листья вишни – 5–6 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 4–5 зубчиков;
- вода – 10 л;
- соль – 1 стакан;
- сахар – 1 стакан;
Способ приготовления:
- На дно ведра положить листья хрена, смородины, вишни, морковь и по желанию чеснок.
- В 10 л воды растворить соль и сахар, хорошо перемешать.
- Залить помидоры рассолом в ведро, плотно уложить овощи.
- Закрыть ведро крышкой и оставить при комнатной температуре на несколько часов.
- Спустить ведро в погреб или прохладное место для квашения.
- Через несколько недель наслаждаться готовыми помидорами, которые будут сочными и ароматными.