Банки не понадобятся: как засолить помидоры в пластиковом ведре (видео)

Мария Швец
Невероятно вкусно и просто
Невероятно вкусно и просто. Фото instagram.com

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это сочный и универсальный овощ, который используют для приготовления салатов, соусов и домашних заготовок. Из него получаются невероятно вкусные закуски, в том числе помидоры по-армянски с пряными травами и специями.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – квашеные помидоры в ведрах, которые сохраняют свежесть и аромат до поздней осени. Эта консервация проста в приготовлении, а вкус получается насыщенным, сочным и немного пикантным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lovebabochkina".

Как вкусно заквасить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 кг;
  • листья хрена – 5–6 шт.;
  • листья смородины – 5–6 шт.;
  • листья вишни – 5–6 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • чеснок – 4–5 зубчиков;
  • вода – 10 л;
  • соль – 1 стакан;
  • сахар – 1 стакан;

Способ приготовления:

  1. На дно ведра положить листья хрена, смородины, вишни, морковь и по желанию чеснок.
  2. В 10 л воды растворить соль и сахар, хорошо перемешать.
  3. Залить помидоры рассолом в ведро, плотно уложить овощи.
  4. Закрыть ведро крышкой и оставить при комнатной температуре на несколько часов.
  5. Спустить ведро в погреб или прохладное место для квашения.
  6. Через несколько недель наслаждаться готовыми помидорами, которые будут сочными и ароматными.
