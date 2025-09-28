Банки не знадобляться: як засолити помідори у пластиковому відрі (відео)
Чудова літня заготівля
Помідор – це соковитий і універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів та домашніх заготівель. З нього виходять неймовірно смачні закуски, зокрема помідори по-вірменськи з пряними травами та спеціями.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – квашені помідори у відрах, які зберігають свіжість і аромат до пізньої осені. Ця консервація проста у приготуванні, а смак виходить насиченим, соковитим і трохи пікантним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".
Як смачно заквасити помідори
Інгредієнти:
- помідори – 5 кг;
- листя хрону – 5–6 шт.;
- листя смородини – 5–6 шт.;
- листя вишні – 5–6 шт.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 4–5 зубчиків;
- вода – 10 л;
- сіль – 1 склянка;
- цукор – 1 склянка;
Спосіб приготування:
- На дно відра покласти листя хрону, смородини, вишні, моркву та за бажанням часник.
- У 10 л води розчинити сіль та цукор, добре перемішати.
- Залити помідори розсолом у відро, щільно укласти овочі.
- Закрити відро кришкою і залишити при кімнатній температурі на кілька годин.
- Спустити відро у погріб або прохолодне місце для квашення.
- Через кілька тижнів смакувати готові помідори, які будуть соковитими та ароматними.