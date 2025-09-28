Банки не знадобляться: як засолити помідори у пластиковому відрі (відео)

Чудова літня заготівля

Помідор – це соковитий і універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів та домашніх заготівель. З нього виходять неймовірно смачні закуски, зокрема помідори по-вірменськи з пряними травами та спеціями.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – квашені помідори у відрах, які зберігають свіжість і аромат до пізньої осені. Ця консервація проста у приготуванні, а смак виходить насиченим, соковитим і трохи пікантним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".

Як смачно заквасити помідори

Інгредієнти:

помідори – 5 кг;

листя хрону – 5–6 шт.;

листя смородини – 5–6 шт.;

листя вишні – 5–6 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 4–5 зубчиків;

вода – 10 л;

сіль – 1 склянка;

цукор – 1 склянка;

Спосіб приготування: