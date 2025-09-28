Рус

Банки не знадобляться: як засолити помідори у пластиковому відрі (відео)

Марія Швець
Неймовірно смачно та просто
Неймовірно смачно та просто. Фото instagram.com

Чудова літня заготівля

Помідор – це соковитий і універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів та домашніх заготівель. З нього виходять неймовірно смачні закуски, зокрема помідори по-вірменськи з пряними травами та спеціями.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – квашені помідори у відрах, які зберігають свіжість і аромат до пізньої осені. Ця консервація проста у приготуванні, а смак виходить насиченим, соковитим і трохи пікантним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lovebabochkina".

Як смачно заквасити помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 5 кг;
  • листя хрону – 5–6 шт.;
  • листя смородини – 5–6 шт.;
  • листя вишні – 5–6 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 4–5 зубчиків;
  • вода – 10 л;
  • сіль – 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка;

Спосіб приготування:

  1. На дно відра покласти листя хрону, смородини, вишні, моркву та за бажанням часник.
  2. У 10 л води розчинити сіль та цукор, добре перемішати.
  3. Залити помідори розсолом у відро, щільно укласти овочі.
  4. Закрити відро кришкою і залишити при кімнатній температурі на кілька годин.
  5. Спустити відро у погріб або прохолодне місце для квашення.
  6. Через кілька тижнів смакувати готові помідори, які будуть соковитими та ароматними.
Теги:
#Помідори #Закваска #Готуємо вдома