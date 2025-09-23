Зимой непременно поблагодарите себя: вкусные помидоры по-армянски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Просто не устоять
Помидоры – это универсальный овощ, который используют в свежем, маринованном и квашеном виде. Из них готовят малосольные помидоры, соусы, салаты и консервацию, долго сохраняющие вкус лета.
Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-армянски с ароматной пряной пастой и насыщенным маринадом. Этот рецепт создает яркую закуску, которая украсит любой стол и обрадует своим вкусом всю семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".
Как приготовить помидоры по-армянски
Ингредиенты:
- болгарский сладкий перец – 3 шт.;
- горький перец – 2–3 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- зелень (базилик, кинза, петрушка) – 1 пучок;
- помидоры – 2–2,5 кг;
- вода – 1 л;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л.;
- уксус 9% – 2 ст. л. на банке;
Способ приготовления:
- Измельчить перец, чеснок и зелень блендером до однородной пасты.
- Выложить по 3 ст. л. пасты в стерилизованные литровые банки.
- Помидоры разрезать пополам и плотно выложить поверх пасты.
- Приготовить маринад, смешав воду, соль и сахар.
- Добавить по 2 ст. л. уксуса в каждую банку и залить маринадом.
- Стерилизовать банки 10 минут, закрыть крышками и дать остыть.