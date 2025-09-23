Зимой непременно поблагодарите себя: вкусные помидоры по-армянски (видео)

Просто не устоять

Помидоры – это универсальный овощ, который используют в свежем, маринованном и квашеном виде. Из них готовят малосольные помидоры, соусы, салаты и консервацию, долго сохраняющие вкус лета.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-армянски с ароматной пряной пастой и насыщенным маринадом. Этот рецепт создает яркую закуску, которая украсит любой стол и обрадует своим вкусом всю семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры по-армянски

Ингредиенты:

болгарский сладкий перец – 3 шт.;

горький перец – 2–3 шт.;

чеснок – 1 головка;

зелень (базилик, кинза, петрушка) – 1 пучок;

помидоры – 2–2,5 кг;

вода – 1 л;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

уксус 9% – 2 ст. л. на банке;

Способ приготовления: