Зимой непременно поблагодарите себя: вкусные помидоры по-армянски (видео)

Мария Швец
Сочные, ароматные, пикантные
Сочные, ароматные, пикантные

Просто не устоять

Помидоры – это универсальный овощ, который используют в свежем, маринованном и квашеном виде. Из них готовят малосольные помидоры, соусы, салаты и консервацию, долго сохраняющие вкус лета.

Но сегодня мы предлагаем приготовить помидоры по-армянски с ароматной пряной пастой и насыщенным маринадом. Этот рецепт создает яркую закуску, которая украсит любой стол и обрадует своим вкусом всю семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры по-армянски

Ингредиенты:

  • болгарский сладкий перец – 3 шт.;
  • горький перец – 2–3 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • зелень (базилик, кинза, петрушка) – 1 пучок;
  • помидоры – 2–2,5 кг;
  • вода – 1 л;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • уксус 9% – 2 ст. л. на банке;

Способ приготовления:

  1. Измельчить перец, чеснок и зелень блендером до однородной пасты.
  2. Выложить по 3 ст. л. пасты в стерилизованные литровые банки.
  3. Помидоры разрезать пополам и плотно выложить поверх пасты.
  4. Приготовить маринад, смешав воду, соль и сахар.
  5. Добавить по 2 ст. л. уксуса в каждую банку и залить маринадом.
  6. Стерилизовать банки 10 минут, закрыть крышками и дать остыть.
