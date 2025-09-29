Баклажаны, перцы и помидоры в одной банке: рецепт овощного ассорти, которое заменит и закуску, и гарнир

Универсальная закуска на зиму

Если вы уже законсервировали на зиму помидоры, перцы и баклажаны, приготовьте ещё и ассорти из этих овощей. Блюдо получается сытным, ароматным и универсальным — его можно подать как закуску, использовать в качестве гарнира или даже заменить им полноценное постное основное блюдо. Кроме того, заготовка экономит время зимой: достаточно открыть банку — и на столе уже готовое угощение.

Рецептом поделились на портале gatitul.ro.

Ингредиенты

2 кг баклажанов

2 кг болгарского перца (красного/желтого)

2 кг помидоров

растительное масло для жарки

соль – 1 чайная ложка/банка (0,5 л)

уксус – 1 чайная ложка/банка

рубленая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

измельченный чеснок – по вкусу

Как приготовить овощное ассорти на зиму