Баклажаны, перцы и помидоры в одной банке: рецепт овощного ассорти, которое заменит и закуску, и гарнир
Универсальная закуска на зиму
Если вы уже законсервировали на зиму помидоры, перцы и баклажаны, приготовьте ещё и ассорти из этих овощей. Блюдо получается сытным, ароматным и универсальным — его можно подать как закуску, использовать в качестве гарнира или даже заменить им полноценное постное основное блюдо. Кроме того, заготовка экономит время зимой: достаточно открыть банку — и на столе уже готовое угощение.
Рецептом поделились на портале gatitul.ro.
Ингредиенты
- 2 кг баклажанов
- 2 кг болгарского перца (красного/желтого)
- 2 кг помидоров
- растительное масло для жарки
- соль – 1 чайная ложка/банка (0,5 л)
- уксус – 1 чайная ложка/банка
- рубленая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
- измельченный чеснок – по вкусу
Как приготовить овощное ассорти на зиму
- Баклажаны разрежьте вдоль на 4 или 8 ломтиков, в зависимости от размера. Обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до светло-золотистого цвета.
- Из перцев удалите стебель и семена. Жарьте их целиком, пока они не станут мягкими и слегка румяными.
- Помидоры разрежьте пополам, не очищая от кожуры.
- На дно полулитровой банки поместите смесь мелко нарезанной зелени и чеснока. Разложите жареные баклажаны так, чтобы они занимали половину банки. Добавьте 3 жареных перца (можно разрезать их пополам или положить целиком, если они помещаются). Заполните банку почти доверху половинками помидоров.
- Добавьте в каждую банку по 1 чайной ложке соли и уксуса.
- Накройте банки металлическими крышками. Затем поставьте банки в большую кастрюлю с водой, положив на дно полотенце. Стерилизуйте на среднем огне в течение 30 минут с момента закипания воды.
- Закройте банки и переверните их вверх дном. Накройте и оставьте до полного остывания.