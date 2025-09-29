Баклажани, перці та помідори в одній банці: рецепт овочевого асорті, яке замінить і закуску, і гарнір
-
-
Читать на русском
Універсальна закуска на зиму
Якщо ви вже законсервували на зиму помідори, перці та баклажани, приготуйте ще й асорті з цих овочів. Страва виходить ситною, ароматною та універсальною — її можна подати як закуску, використати як гарнір або навіть замінити нею повноцінну пісну основну страву. Крім того, заготовка заощаджує час взимку: достатньо відкрити банку — і на столі вже готове частування.
Рецептом поділилися на порталі gatitul.ro.
Інгредієнти
- 2 кг баклажанів
- 2 кг болгарського перцю (червоного/жовтого)
- 2 кг помідорів
- рослинна олія для смаження
- сіль – 1 чайна ложка/банка (0,5 л)
- оцет – 1 чайна ложка/банка
- рубана зелень (кріп, петрушка) – на смак
- подрібнений часник – на смак
Як приготувати овочеве асорті на зиму
- Баклажани розріжте вздовж на 4 або 8 скибок, залежно від розміру. Обсмажте їх на рослинній олії з обох боків до світло-золотистого кольору.
- З перців видаліть стебло та насіння. Смажте їх цілими, поки вони не стануть м'якими та злегка рум'яними.
- Помідори розріжте навпіл, не знімаючи шкірки.
- На дно півлітрової банки помістіть суміш дрібно нарізаної зелені та часнику. Розкладіть смажені баклажани так, щоб вони займали половину банки. Додайте 3 смажених перці (можна розрізати їх навпіл або покласти цілими, якщо вони поміщаються). Заповніть банку майже доверху половинками помідорів.
- Додайте в кожну банку по 1 чайній ложці солі та оцту.
- Накрийте банки металевими кришками. Потім поставте банки у велику каструлю з водою, поклавши на дно рушник. Стерилізуйте на середньому вогні протягом 30 хвилин з моменту закипання води.
- Закрийте банки та переверніть їх догори дном. Накрийте та залиште до повного охолодження.