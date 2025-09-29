Баклажани, перці та помідори в одній банці: рецепт овочевого асорті, яке замінить і закуску, і гарнір

Універсальна закуска на зиму

Якщо ви вже законсервували на зиму помідори, перці та баклажани, приготуйте ще й асорті з цих овочів. Страва виходить ситною, ароматною та універсальною — її можна подати як закуску, використати як гарнір або навіть замінити нею повноцінну пісну основну страву. Крім того, заготовка заощаджує час взимку: достатньо відкрити банку — і на столі вже готове частування.

Рецептом поділилися на порталі gatitul.ro.

Інгредієнти

2 кг баклажанів

2 кг болгарського перцю (червоного/жовтого)

2 кг помідорів

рослинна олія для смаження

сіль – 1 чайна ложка/банка (0,5 л)

оцет – 1 чайна ложка/банка

рубана зелень (кріп, петрушка) – на смак

подрібнений часник – на смак

Як приготувати овочеве асорті на зиму