Рус

Баклажани, перці та помідори в одній банці: рецепт овочевого асорті, яке замінить і закуску, і гарнір

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Овочеве асорті
Овочеве асорті. Фото Pinterest

Універсальна закуска на зиму

Якщо ви вже законсервували на зиму помідори, перці та баклажани, приготуйте ще й асорті з цих овочів. Страва виходить ситною, ароматною та універсальною — її можна подати як закуску, використати як гарнір або навіть замінити нею повноцінну пісну основну страву. Крім того, заготовка заощаджує час взимку: достатньо відкрити банку — і на столі вже готове частування.

Рецептом поділилися на порталі gatitul.ro.

Інгредієнти

  • 2 кг баклажанів
  • 2 кг болгарського перцю (червоного/жовтого)
  • 2 кг помідорів
  • рослинна олія для смаження
  • сіль – 1 чайна ложка/банка (0,5 л)
  • оцет – 1 чайна ложка/банка
  • рубана зелень (кріп, петрушка) – на смак
  • подрібнений часник – на смак

Як приготувати овочеве асорті на зиму

  1. Баклажани розріжте вздовж на 4 або 8 скибок, залежно від розміру. Обсмажте їх на рослинній олії з обох боків до світло-золотистого кольору.
  2. З перців видаліть стебло та насіння. Смажте їх цілими, поки вони не стануть м'якими та злегка рум'яними.
  3. Помідори розріжте навпіл, не знімаючи шкірки.
  4. На дно півлітрової банки помістіть суміш дрібно нарізаної зелені та часнику. Розкладіть смажені баклажани так, щоб вони займали половину банки. Додайте 3 смажених перці (можна розрізати їх навпіл або покласти цілими, якщо вони поміщаються). Заповніть банку майже доверху половинками помідорів.
  5. Додайте в кожну банку по 1 чайній ложці солі та оцту.
  6. Накрийте банки металевими кришками. Потім поставте банки у велику каструлю з водою, поклавши на дно рушник. Стерилізуйте на середньому вогні протягом 30 хвилин з моменту закипання води.
  7. Закрийте банки та переверніть їх догори дном. Накрийте та залиште до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Перець #Баклажани #Консервація