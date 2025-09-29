Укр

Удобно брать с собой на работу или в дорогу: сытный пирог с капустой, который не надоедает

Наталья Граковская
Пирог с капустой
Пирог с капустой. Фото Скриншот YouTube

Этот пирог с капустой на сметане готовится очень просто

Пирог с капустой – это отличный вариант для перекуса. Он получается сытным, ароматным и в то же время не слишком тяжелым. Такой пирог хорошо вкусный как горячим, так и охлажденным, его удобно брать с собой в дорогу или на работу.

Удачным рецептом пирога поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг
  • Морковь — 300 г
  • Лук — 300 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сахар — 10 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Сливочное масло – 180 г
  • Мука — 510 г
  • Желток + молоко

Как приготовить пирог с капустой

  1. Готовим начинку. Шинкуем капусту, нарезаем лук полукольцами, морковь натираем на терке.
  2. Разогреваем сковороду, добавляем много растительного масла. Выкладываем нарезанный лук и натертую морковь. Обжариваем вместе до легкой золотистости 3-5 минут.
  3. Добавляем нарезанную капусту к обжаренным моркови и луку. Перемешиваем.
  4. Тушим на среднем огне примерно 15-20 минут.
  5. Примерно через 10 минут тушения добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем.
  6. Тушим еще примерно 10 минут до готовности.
  7. В глубокую миску вбиваем яйца, добавляем сметану, сливочное масло, щепотку соли и сахар.
  8. Добавляем 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя.
  9. Венчиком хорошо перемешиваем, пока комочки масла полностью не растворятся.
  10. Добавляем просеянную муку. Сначала перемешиваем венчиком, а затем вымешиваем тесто руками.
  11. Формируем тесто в круглую форму, перекладываем в мисочку, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 10-15 минут.
  12. Разогреваем духовку до 180°C.
  13. Тесто делим на две равные части. Первую часть теста раскатываем скалкой до размера противня. Обрезаем лишнее. Аккуратно перекладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Вторую часть теста раскатываем так же.
  14. На основу теста равномерно выкладываем холодную тушеную капусту, оставляя 1-2 см от края. Накрываем пирог второй частью теста. Прижимаем и залепляем края пальцами. Сверху смазываем смесью желтка с молоком.
  15. Посередине делаем небольшое отверстие, чтобы выходил воздух. Выпекаем 40 минут при 180°C. За 10 минут до конца включаем конвекцию для корочки.
