Удобно брать с собой на работу или в дорогу: сытный пирог с капустой, который не надоедает

Этот пирог с капустой на сметане готовится очень просто

Пирог с капустой – это отличный вариант для перекуса. Он получается сытным, ароматным и в то же время не слишком тяжелым. Такой пирог хорошо вкусный как горячим, так и охлажденным, его удобно брать с собой в дорогу или на работу.

Удачным рецептом пирога поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Капуста — 1 кг

Морковь — 300 г

Лук — 300 г

Соль, перец — по вкусу

Яйца – 2 шт.

Сметана — 200 г

Сахар — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Сливочное масло – 180 г

Мука — 510 г

Желток + молоко

Как приготовить пирог с капустой