Удобно брать с собой на работу или в дорогу: сытный пирог с капустой, который не надоедает
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот пирог с капустой на сметане готовится очень просто
Пирог с капустой – это отличный вариант для перекуса. Он получается сытным, ароматным и в то же время не слишком тяжелым. Такой пирог хорошо вкусный как горячим, так и охлажденным, его удобно брать с собой в дорогу или на работу.
Удачным рецептом пирога поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кг
- Морковь — 300 г
- Лук — 300 г
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца – 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Сахар — 10 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Сливочное масло – 180 г
- Мука — 510 г
- Желток + молоко
Как приготовить пирог с капустой
- Готовим начинку. Шинкуем капусту, нарезаем лук полукольцами, морковь натираем на терке.
- Разогреваем сковороду, добавляем много растительного масла. Выкладываем нарезанный лук и натертую морковь. Обжариваем вместе до легкой золотистости 3-5 минут.
- Добавляем нарезанную капусту к обжаренным моркови и луку. Перемешиваем.
- Тушим на среднем огне примерно 15-20 минут.
- Примерно через 10 минут тушения добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем.
- Тушим еще примерно 10 минут до готовности.
- В глубокую миску вбиваем яйца, добавляем сметану, сливочное масло, щепотку соли и сахар.
- Добавляем 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя.
- Венчиком хорошо перемешиваем, пока комочки масла полностью не растворятся.
- Добавляем просеянную муку. Сначала перемешиваем венчиком, а затем вымешиваем тесто руками.
- Формируем тесто в круглую форму, перекладываем в мисочку, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 10-15 минут.
- Разогреваем духовку до 180°C.
- Тесто делим на две равные части. Первую часть теста раскатываем скалкой до размера противня. Обрезаем лишнее. Аккуратно перекладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Вторую часть теста раскатываем так же.
- На основу теста равномерно выкладываем холодную тушеную капусту, оставляя 1-2 см от края. Накрываем пирог второй частью теста. Прижимаем и залепляем края пальцами. Сверху смазываем смесью желтка с молоком.
- Посередине делаем небольшое отверстие, чтобы выходил воздух. Выпекаем 40 минут при 180°C. За 10 минут до конца включаем конвекцию для корочки.